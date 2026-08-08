IRGC 대변인: "오늘날 미디어는 전쟁 메커니즘의 일부"

ABNA 특파원의 보도에 따르면, 호세인 모헤비 준장(2급)은 토요일 정오 반다르 아바스에서 열린 기자의 날 기념 행사에서 언론 관계자들에게 기자의 날을 축하하며 "오늘날 우리는 세계 최대 강대국 중 하나와 전쟁 중이며, 이 전쟁은 혼합적 성격으로 인해 다양한 영역을 가지고 있으며, 그중 가장 중요한 영역 중 하나는 미디어 영역입니다."라고 말했습니다.

그는 덧붙였습니다: "여론에 대한 광범위한 영향력 때문에 미디어는 전쟁의 가장 중요한 영역 중 하나로 간주되며, 모든 사람들은 미디어가 이 전쟁을 다양한 장면과 차원에서 묘사하기를 기대합니다."

IRGC 대변인은 오늘날 조건에서 미디어의 역할이 단순한 보도를 넘어선다는 점을 강조하며 "미디어는 단순한 전달자가 아닙니다. 그들은 전쟁 메커니즘의 일부입니다. 오늘날 미디어는 도구이며, 현실을 전달하는 것 외에도 내러티브를 구축하고, 인식을 형성하며, 심지어 현실을 창조하기도 합니다."라고 분명히 했습니다.

IRGC 대변인은 "미디어 전쟁은 군사 전쟁보다 더 높고, 더 크고, 더 영향력이 큽니다. 군사 무기에 영혼과 의미를 부여하는 것은 그러한 무기에 대한 내러티브의 유형과 그들에게 의미를 부여하는 것이기 때문이며, 이 임무는 미디어에 있습니다."라고 언급했습니다.