가리브-아바디: 이란은 외교를 환영한다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 우리나라 외무부의 법무·국제 문제 담당 차관인 카젬 가리브-아바디는 알-아라비 방송과의 인터뷰에서 덧붙였다: 테헤란은 이란이 뉴욕에서 제시한 계획에 대한 미국 측의 의견과 견해에 대한 자국의 답변을 최종 정리하고 있다.

그는 이란이 중재자들을 통해 협의한 후 자국의 의견을 발표할 것이라고 밝히며 말했다: 테헤란은 제시되는 내용이 실제적이라는 조건 하에 여전히 외교를 위해 준비되어 있다.

가리브-아바디는 강조했다: 이란은 항상 외교를 환영해 왔으며 이 점과 대화 분야에서 어떤 당사자에게도 소홀함을 보이지 않았다.

그는 말했다: 자국을 방어하고 싸울 준비가 된 이란의 준비는 협상에 대한 국가의 준비보다 못하지 않다.

외무부의 법무·국제 문제 담당 차관은 밝혔다: 대화 참여를 계속하는 것은 정치적 유연성과 외교적 과정에 대한 테헤란의 약속을 보여주며, 미국도 자국의 의무 이행으로 돌아가야 한다.

가리브-아바디는 이어 테헤란이 자국의 어떤 의무도 위반하지 않았다고 강조하며 덧붙였다: 워싱턴은 이슬라마바드 양해각서에 따른 자국의 의무를 이행하지 않았으며 이와 관련하여 보상 조치를 취해야 한다.

그는 강조했다: 미국 측이 자국의 모든 의무를 완전히 위반한 동안, 이란이 이 문제에서 더 많은 유연성을 보일 것이라고 기대해서는 안 된다.