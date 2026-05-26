프랑스 활동가: "이스라엘 억류 중 고문과 성폭행 대상이 됐다"

ABNA 통신 보도에 따르면, 지난주 프랑스로 돌아온 '글로벌 사무드 함대'의 프랑스 활동가 라티시아 메를르는 파리에서 아나돌루 통신과의 인터뷰에서 시오니스트 정권 부대가 체포된 활동가들에게 행한 처우에 대한 세부 내용을 설명했다.

그녀는 시오니스트 정권 부대가 국제 수역에서 이 함대를 나포한 후, 활동가들에게 물, 음식, 의료 서비스를 제공하지 않았고, 그들을 구타하고 모욕했다고 말했다.

라티시아 메를르는 남성과 여성이 서로 격리되었다고 언급하며, "이스라엘 부대는 활동가들에게 '이스라엘 만세' 구호를 강제로 외치게 했고, 거부할 경우 폭력에 직면했다"라고 덧붙였다.

그녀는 또한 터키 국민 2명을 포함한 일부 활동가들이 구타당했으며, 억류된 여성들은 신체 검색, 스카프 강제 벗기기, 경찰견을 이용한 협박에 직면했다고 밝혔다.

이 프랑스 활동가는 '글로벌 사무드 함대' 승무원들의 목표가 팔레스타인 국민의 상황에 세계의 관심을 촉구하는 것이었으며, 자신이 억류 중 경험한 것은 팔레스타인인들이 직면한 고통의 일부에 불과하다고 강조했다.