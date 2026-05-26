ABNA 통신이 로시야 알-얌을 인용해 보도한 바에 따르면, 76세의 베냐민 네타냐후 시오니스트 정권 총리는 지난 밤 점령된 예루살렘의 한 병원으로 이송됐다.

네타냐후의 사무실은 이송 이유가 치통 때문이라고 주장했다. 종양 치료를 위한 네타냐후의 이전 수술들과 그의 재입원은 분석가들의 관심을 다시 한번 시오니스트 정권 총리의 신체 건강과 전쟁 및 군사 문제를 포함한 국정 운영 능력으로 집중시켰다.

이는 한 달 전 네타냐후가 처음으로 악성 전립선 종양 치료를 받고 있다고 발표했음에도 불구하고 일어난 일이다. 이 수술은 2024년 12월의 양성 전립선 종양 치료를 위한 이전 수술 이후에 이루어졌다.

네타냐후는 자신의 종양이 성공적으로 치료되었다고 주장했지만, 치료 시점에 대해서는 언급하지 않았다.

시오니스트 정권 총리는 자신의 신체 상태에 대한 의료 보고서 발간을 두 달간 연기해 왔다. 2024년, «양성 전립선 종양»으로 인한 요로 감염 진단을 받은 후 전립선 수술을 받았지만, 그가 처음으로 발표한 두 번째 수술의 시점은 알려져 있지 않다. 2023년에는 심장 박동 조절 장치(페이스메이커)도 이식받았다.