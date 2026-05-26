안사룰라: "헤즈볼라, 시오니스트 상대 최대 승리 기록했다"

ABNA 통신이 알-마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 예멘 안사룰라 운동의 정치국은 남부 레바논 해방 기념일을 맞아 발표한 성명에서 레바논 이슬람 저항과의 연대를 재확인하면서 "레바논 이슬람 저항은 시오니스트 침략에 맞서 최대의 승리들을 기록했다"라고 강조했다.

이 단체는 이 기념일이 현대사의 중요한 교훈과 시오니스트 정권에 맞선 이슬람 저항의 결정적 역할을 상기시킨다고 덧붙였다.

안사룰라 운동은 성명에서 "남부 레바논 해방 기념일은 가까운 역사의 교훈을 기억할 것을 요구한다. 이슬람 저항과 그 희생 없었다면 레바논은 적이 자유롭게 침략을 자행하는 전장이 되었을 것"이라고 밝혔다.

이 운동은 또한 레바논 헤즈볼라의 전 사무총장 순교자 사이드 하산 나스랄라의 역할을 칭송하며 "순교자 사이드 나스랄라는 가장 어려운 조건에서 저항을 지도했고, 승리의 시대로 이끌었다. 그는 지도력, 지하드, 신념, 불굴의 의지에 있어서 여전히 영감을 주는 학교로 남아 있다"고 말했다.

안사룰라의 정치국은 마지막으로 "레바논의 이슬람 저항은 지하드의 길만이 영토 해방, 주권과 존엄 보호를 위한 유일한 보장된 길임을 증명했다"고 덧붙였다.