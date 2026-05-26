주모스크바 이란 대사: "미국, 협상에서 내부 조율 안 돼"

ABNA 통신 보도에 따르면, 주러시아 이란 이슬람 공화국 대사 카젬 잘랄리는 모스크바 발행 신문 '코메르산트'와의 인터뷰에서 "여러 차례 제안이 오갔지만, 이미 말씀드린 대로 결실을 맺지 못한 이유는 트럼프 본인의 접근 방식 때문입니다"라고 덧붙였습니다.

그는 말했습니다: "예를 들어, 지난번에 우리가 제안을 했습니다. 미국 협상 담당자는 '검토를 위해 일주일이 필요하다'고 말했습니다. 그런데 두 시간 후 트럼프는 '아니, 기각이다'라고 말했습니다. 이는 그들 스스로 내부 조율이 되어 있지 않음을 보여줍니다."

주모스크바 이란 대사는 "이 상황은 미국에서 오직 한 사람, 즉 트럼프 본인만이 결정권자임을 보여줍니다. 그리고 트럼프는 자신을 위한 승리와 위신 외에는 아무것도 염두에 두지 않습니다"라고 말했습니다.

파키스탄의 중재 과정 외에 이란과 미국 간의 비밀 메시지 교환 과정이 진행 중인지에 대한 질문에 잘랄리는 "아닙니다. 우리의 메시지는 파키스탄 측을 통해 교환되는 바로 그 메시지입니다. 그리고 지금까지 이란이 한 제안들은 합리적인 것이었습니다"라고 말했습니다.

그는 덧붙였습니다: 만약 미국 측이 전쟁 종료를 원하고 협상의 전제 조건, 즉 처음부터 결과가 정해져 있지 않다는 것을 받아들인다면, 이 협상들은 결실을 맺을 수 있었을 것입니다.

주러시아 이란 대사는 "오늘날의 미국과 트럼프 본인의 문제는 그가 지시를 내리려 한다는 점입니다. 만약 우리가 미국의 지시를 받아들이려 했다면, 왜 거의 50년 동안 저항하고 버텨왔겠습니까? 우리는 국가 독립을 위해 높은 대가를 치렀습니다. 우리가 지시를 받아들이지 않는 것은 자연스러운 일입니다"라고 말했습니다.