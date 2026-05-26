아지지: "라마단 전쟁 이후의 이란은 전쟁 이전의 이란과 완전히 다르다"

ABNA 통신 보도에 따르면, 에브라힘 아지지 국회 국가안보 및 외교정책 위원장은 뉴스 채널과의 대화에서 적 항공기 감시에 관해 "지난 하루와 오늘 동안 적의 드론 출현을 목격했습니다. 이와 관련해 어제 단호한 조치가 취해졌습니다"라고 말했습니다.

위원장은 이렇게 덧붙였습니다: "오늘 우리는 하탐 알안비야 기지의 압돌라히 사령관과 회담을 가졌습니다. 회담 중 드론에 관한 보고가 있었고, 사령관은 단호히 말하며 조치를 명령했습니다."

아지지는 강조했습니다: "이는 우리 군대의 최고 수준의 준비태세와 힘을 보여주는 증거입니다. 우리의 국가 이익과 안보에 반하는 어떤 행동도 우리 군대의 압도적이고 단호하며 후회를 강요하는 대응에 직면할 것입니다."

그는 분명히 말했습니다: "어제와 오늘 우리는 이러한 억지 조치를 목격했습니다. 의심할 여지 없이, 이란 민족의 적들이 실수한다면 최고 수준의 준비태세를 갖춘 우리 군대가 응답할 것입니다."

위원장은 이렇게 덧붙였습니다: "압돌라히 사령관과의 회담에서 우리는 군대의 준비태세를 언급했으며, 군대가 준비와 억지 능력으로 가득 차 있다고 강조했습니다. 과거처럼, 우리 군대는 우리의 지리적 영역 내에서든, 혹은 우리 지역 밖에서 불안정이 발생할 경우든 어디서든 어떤 행동에 대해서도 최대한 조치를 취할 것입니다."

미국과의 합의 여부에 대해 그는 말했습니다: "전쟁 2주 차에 미국 측은 무니르 아셈을 통해 제안을 했습니다. 저는 그 당시 미국 측이 휴전과 협상을 요구했음을 목격했습니다."

위원장은 덧붙였습니다: "미국 측은 3일 만에 끝내려 했던 전쟁을 휴전과 협상이라는 장에 들어갈 수밖에 없었습니다. 이는 우리가 이 장에서 확실한 승자였음을 의미합니다."