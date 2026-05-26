아미르 자한샤히: "어떤 적도 이란 이슬람 공화국과 맞설 능력이 없다"

ABNA 통신 보도에 따르면, 알리 자한샤히 준장(육군 지상군 사령관)은 인터뷰에서 3 코르다드(호라마샤르 해방 및 베이톨 모카다스 작전)의 대서사시를 기리며 "호라마샤르 해방 기념일인 3 코르다드는 위대한 이맘의 지도와 순교한 이맘의 지혜 아래 군대와 영웅적인 이란 국민의 인내와 힘을 나타내며, 세계 모든 사람들의 기억에 영원히 남을 것"이라고 말했습니다.

지상군 사령관은 체제의 적들이 이란에 대한 자신들의 군사 독트린을 변경해야 한다고 지적하며 "오늘날 전 세계는 미국과 시온주의 정권의 굴욕과 수치를 목격하고 있다. 여기는 이란이다. 만약 어떤 적이 이 나라의 신성한 땅에 비뚤은 시선을 던지려 한다면, 목숨 바칠 각오가 되어 있고 준비된 군대와 맞닥뜨릴 것"이라고 덧붙였습니다.

자한샤히 준장은 강조했습니다: "영웅적인 국민의 단결과 결속 덕분에 강력한 이란은 항상 권력의 정점에 있을 것이다. 세계 제국주의가 이란에서 그 사악한 목표를 달성하지 못하는 것은 이란 내 국가적 결속 때문이다."

지상군 사령관은 "호라마샤르 해방은 강제 전쟁 중에 결합되고 신중한 작전을 통해 이루어졌다. 오늘날에도 적이 실수를 저지르려 한다면, 이슬람 공화국의 승리하는 군대와 이슬람 혁명 수비대는 사랑하는 저항하는 이란 국민의 단결과 결속과 함께 과거보다 더 강력한 응답을 받을 것"이라고 상기시켰습니다.

자한샤히 준장은 국경 방어를 위한 지상군의 준비 상태에 대해 "육군 지상군은 높은 방어 태세로 모든 국경에 배치되어 있다. 국경에 대한 어떠한 우려나 위협도 예상되지 않는다. 그리고 적이 국경을 향해 비뚤은 시선을 던진다면 가장 강력한 반응에 직면할 것"이라고 말했습니다.