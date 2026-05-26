알자지라: "이란 전쟁, 미국과 이스라엘에 전략적 패배였다"

ABNA 통신 보도에 따르면, 알자지라는 보도에서 테헤란과 워싱턴은 휴전 이후 수주가 지났음에도 여전히 합의를 놓고 정치적 투쟁에 휘말려 있다고 썼다. 테헤란은 그 합의를 자신들의 경제 회복을 위한 관문으로 보고, 워싱턴은 이를 통해 석유 시장의 안정을 되찾으려 한다.

미국과 이란 모두 중동 전쟁을 끝내기 위한 빠른 합의 가능성을 낮게 평가했다. 테헤란은 합의 달성을 위해 아직 더 많은 노력이 필요하다고 발표했고, 도널드 트럼프는 서두르지 않는다고 말했다.

국제위기그룹(ICG)의 선임 분석가 미라브 존즈세인은 이 전쟁이 미국과 이스라엘에게 목표 중 어느 하나도 달성하지 못했으며, 오히려 전략적 패배였다고 말했다. 트럼프는 이란에 핵 프로그램을 포기할 것을 요구했지만, 지금까지 여러 차례의 협상 라운드와 전쟁은 그 결과를 가져오지 못했다.

이 보도에 따르면, 양측 간의 근본적인 이견은 계속되고 있으며, 이는 핵 문제가 다음 단계에서 논의될 가능성이 있음을 보여준다. 트럼프의 단기적 우선순위는 전쟁 종결일 수 있다. 왜냐하면 그는 세계 에너지 가격과 미국 내 휘발유 가격을 내려야 할 필요가 있기 때문이다.

ICG의 또 다른 분석가 알리 바에즈는 트럼프가 중간 선거에 집중하고 공화당이 양원을 장악할 가능성을 높일 필요가 있다고 생각한다. 존즈세인 또한 트럼프가 승자로 보이려는 개인적 이해관계를 가지고 있다고 생각한다.

존즈세인은 트럼프와 네타냐후가 자신들에게 유리하게 끝나길 바라며 전쟁을 시작했지만, 분명히 그렇게 되지 않았다고 덧붙인다. 그는 "이스라엘은 그 이후로 '우리는 군사적 압박, 군사적 위협, 경제적 압박을 계속해야 하며, 이 과정이 결국 결실을 맺을 것이다'라고 강조해왔다"라고 말했다.

바에즈는 "어떤 합의도 이스라엘을 만족시키지 못할 것"이라고 지적하며, 시오니스트 정권이 이란과의 어떤 합의도 거부할 것이라고 강조했다.