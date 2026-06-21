멜로니, 트럼프에 "당신의 친구라는 것이 제 인기에 확실히 도움이 되지 않았습니다"

ABNA 통신에 따르면, 이탈리아의 조르자 멜로니 총리는 미국 대통령의 자신에 대한 조롱 섞인 발언에 반응하며 도널드 트럼프와의 우정이 이탈리아에서 자신의 인기에 "확실히" 도움이 되지 않았다고 밝혔습니다.

미국 대통령이 자신의 정치적 인기에 의문을 제기한 후, 멜로니는 인스타그램 성명에서 트럼프의 "지속적이고 이유 없는 (언어적) 공격"이 "무의미하다"고 말했습니다.

이탈리아 총리는 "제 인기에 관해서는, 당신의 친구라는 것이 확실히 도움이 되지 않았고, 그것은 당신과의 제 관계에 달려 있지 않습니다. 제 인기는 당신과 아무 관련이 없습니다. 당신의 인기에 집중하시길 권합니다"라고 말했습니다.

그녀는 또한 로마가 이탈리아의 국가적 이익에 기반하여 결정을 내린다고 덧붙였습니다.

이는 트럼프가 토요일 멜로니가 이란에 대한 미국의 군사적 침략을 위해 미국이 이탈리아 항공 기지를 사용하는 것을 막음으로써 "큰 물류 문제"를 야기했다고 말한 이후에 나온 것입니다.

트럼프는 최근 며칠간 이탈리아의 조르자 멜로니 총리를 모욕하며 "그녀는 나와 사진을 찍게 해달라고 애원했습니다! 그녀는 나와 사진을 찍고 싶어 했습니다. 저는 전혀 그럴 생각이 없었지만, 그녀가 불쌍했습니다!"라고 말했습니다 .