ABNA 통신사가 라이 알-유움을 인용하여 보도한 바에 따르면, 지역 문제 분석가인 압델 바리 아트완은 이스라엘인의 92%가 이란을 최근 전쟁의 승자로 본다는 시오니스트 여론조사 발표에 언급하며, 이 결과는 시오니스트 체제의 베냐민 네타냐후 총리의 대승 달성 발언이 거짓임을 보여주었고, 이란의 승리는 상대편, 즉 미국의 도널드 트럼프 대통령과 베냐민 네타냐후의 패배를 의미한다고 강조했습니다.

아트완은 이 여론조사를 이스라엘의 자존심에 대한 강력한 일격으로 규정하고, 그 결과는 이스라엘의 미국에 대한 가장 큰 기만에 관한 미국 대통령과 그의 행정부 및 고문들의 어리석음에 대한 또 다른 확인이며, 또한 네타냐후가 알-아크사 폭풍 작전 이후 추진했던 이스라엘 전략의 실패에 대한 확인이라고 강조했습니다.

이 보도에 따르면, 시오니스트 체제에서 가장 오래된 대학의 여론조사에서 나온 이 직접적이고 명확한 인정은 네타냐후와 정보부대 8200의 거짓말을 폭로할 뿐만 아니라, 아랍과 미국의 어리석음과 이스라엘의 정보, 정치, 군사적 우월성에 대한 절대적 신뢰도 낱낱이 드러냈습니다.

아트완은 이 승리의 비밀을 신앙, 자신감, 침략에 맞서 싸우고 희생하려는 진지한 준비, 그리고 마지막 한 방울의 순수한 피까지 인내하는 데 있다고 보며, 일부 아랍 정권들이 이 현실을 이해하지 못한 수치심에 언급하면서, 이러한 수치심에 대한 가장 큰 증거는 전쟁 초기에 21개 아랍 정부가 일부 아랍 국가 내 미군 기지에 대한 이란의 공격을 규탄하는 성명을 발표한 것이라고 덧붙였습니다. 반면에 이들 국가는 이란 이슬람 공화국에 대한 미국-시오니스트의 침략, 주권 침해, 수천 명의 시민 학살을 단 한 마디로도 규탄할 용기를 내지 못했습니다.

아트완은 이 전쟁에서 이란의 승리 증명은 이스라엘 대학의 여론조사가 필요하지 않다고 말하며, 이 승리는 호르무즈 해협의 벽, 페르시아만과 아라비아해의 해수면, 바브 엘 만데브 해협, 그리고 파괴된 텔아비브, 하이파, 디모나의 지역에 쓰여 있다고 덧붙였습니다.

그는 계속해서 만약 전쟁의 결과가 반대였다면, 트럼프는 아랍과 이슬람 중재자들에게 의존하지 않았을 것이며, 휴전과 그 연장, 그리고 이란을 파괴하고 지옥의 문을 열겠다는 모든 비겁한 위협에서 철회하기 위해 그들에게 애원하지 않았을 것이라고 말했습니다.