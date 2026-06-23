갈리바프: 호르무즈 해협은 이란이 관리할 것이다

ABNA 통신사에 따르면, 모하마드 바게르 갈리바프 이란 이슬람 공화국 협상단 단장은 스위스 4자 협상에서 돌아오는 비행기 안에서 월요일 밤(6월 22일) 국영 방송을 통해 방영된 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: «일부 동지들은 외교의 장이 군사적 장과 상충된다고 느끼지만, 이는 근본적으로 잘못된 생각입니다. 왜냐하면 군사적 장에서 어떤 성공을 거두더라도 그 승리가 정치적·법적으로 기록되고 영속화될 때 비로소 그 성과를 볼 수 있기 때문입니다. 외교 없이는 전장에서의 노력이 결실을 맺지 못할 것입니다.»

이란 이슬람 공화국 협상단 단장은 이어서 말했습니다: «레바논 문제에 있어서, 우리가 스위스 협상에 들어간 이후로 적의 레바논에 대한 공격이 중단되었고 주민 대부분이 자신의 집으로 돌아간 것을 보았습니다. 인샤알라, 스위스에서 내려진 결정을 통해 우리는 이 협상에서 레바논의 영토 보전과 국가 주권을 결실로 맺을 것이며, 결과를 얻을 때까지 포기하지 않을 것입니다.»

우리는 미국을 신뢰하지 않는다

갈리바프는 우리가 미국인들을 신뢰하지 않았고 지금도 신뢰하지 않으며, 앞으로도 불신하는 것이 이성적이라고 말하면서 다음과 같이 밝혔습니다: «미국 측과의 협상에서 우리는 명확한 로드맵과 모델에 따라 움직였고, 양해각서 제13항이 포함되었습니다. 이에 따라 미국 측에 대한 불신 때문에, 미국의 조치는 양해각서 서명 직후 제1, 4, 5, 10, 11항에 따라 실행되거나 최소한 그 실행 절차가 시작되어야 했고, 이를 통해 우리는 작업이 시작되었음을 확인한 후 다른 사안으로 넘어갔습니다.»

이슬람 협의회 의장은 강조했습니다: «협상단 동료들의 좋은 성과 중 하나는 두 가지 큰 사건이 발생했고, 양해각서 서명과 동시에 봉쇄가 해제된 것입니다. 만약 이를 군사적 방법으로 하고자 했다면 당연히 전쟁이었을 것이고 피해가 뒤따랐을 것입니다. 그러나 여러분은 봉쇄가 하룻밤 사이에 해제된 것을 보셨습니다.»

그는 또한 회상했습니다: «트럼프는 양해각서 서명 후 호르무즈 해협이 오늘 밤부터 자유롭다고 선언했습니다. 반면 양해각서 제4항에 따르면 30일 이내에 이란의 규정에 따라 해제되어야 했습니다. 이것이 바로 우리가 트럼프로 하여금 자신이 게시한 트윗을 수정하도록 강제할 수 있었던 이슬람 공화국의 힘이며, 이는 우리의 소프트 파워와 하드 파워의 결합 결과입니다.»

동결 자금 해제 및 석유 제재 해제가 최종 완료되었습니다

이란 협상단 단장은 우리나라의 동결 자산 해제에 관해 언급하며 분명히 말했습니다: «제11항에 따라 각 60억 달러씩 2건의 자금이 해제되어야 했으며, 이에 대한 준비 조치는 카타르 방문 시 이미 이루어졌으나 최종 서명은 스위스에서 이루어져야 했고, 그것이 실행되었습니다.»

그는 강조했습니다: «제10항과 관련하여 원유, 석유화학 및 그 파생제품의 판매, 그리고 은행, 보험, 운송 문제가 논의됩니다. 최종 합의가 아직 이루어지지 않았기 때문에 제재는 여전히 유효합니다. 그러나 서명된 합의에 따라 최종 합의에 도달할 때까지 석유 제재는 해제되었습니다.»

갈리바프는 60일 기한까지 양해각서 조항들의 이행을 추적하는 틀을 또 다른 중요한 사안으로 언급하며 말했습니다: «이 사안도 결실을 맺었으며, 이란과 미국 대표단이 회의를 갖고 이러한 사안들과 그 이행을 추적하도록 조정이 이루어졌습니다.»