페제시키안: 협상의 효과성은 약속 이행에 달려 있다

ABNA 통신사에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 소셜 미디어에 다음과 같이 썼습니다: «협상의 효과성은 합의된 약속을 완전히 준수하고 이를 정확히 이행하는 데 달려 있습니다.»

그는 이 길에서의 진전은 수용된 책임에 대한 실용적인 준수 정도에 따라 측정될 것이라고 말하며, 다음과 같이 덧붙였습니다: «합의된 텍스트 밖에서 제기되는 발언들은 협상 진행에 도움이 되지 않습니다.»