ABNA 통신사가 알-쿠드스 알-아라비를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국의 저널리스트이자 정치 활동가인 터커 칼슨은 공화당 지도부가 미국 국민의 이익보다 시오니스트 체제의 이익을 더 고려하는 결정을 내리고 있기 때문에 더 이상 공화당을 지지하지 않는다고 선언했습니다.

30년 넘게 공화당의 가장 저명한 지지자 중 한 명이었던 그는 다음과 같이 강조했습니다: «나는 이란과의 전쟁 이후 더 이상 이 당의 입장을 정당화할 수 없습니다. 이 전쟁은 이스라엘의 이익을 위해 그리고 미국의 이익에 반하여 수행되었습니다.»

칼슨은 또한 분명히 밝혔습니다: «나는 다가오는 중간 선거에서 공화당을 지지하지 않을 것입니다. 동시에 민주당도 지지하지 않습니다.»

그는 지난 선거에서 트럼프를 지지했지만, 미국-시오니스트의 이란에 대한 군사적 침략 이후 이 지지에 대해 후회를 표명했습니다.

칼슨은 말했습니다: «나는 35년 동안 공화당을 지지해 왔지만, 더 이상 그렇지 않습니다. 많은 다른 사람들도 지지를 중단할 것이라고 믿습니다.»