가리바바디가 향후 협상 절차에 관한 합의를 발표

ABNA 통신사에 따르면, 카젬 가리바바디 외교부 차관은 다음과 같이 말했습니다. 일요일에 개최되어 월요일 새벽까지 계속된 이슬라마바드 양해각서 이행 모니터링 고위급 위원회 회의 개최 후, 양해각서와 고위급 회의 종료 시 발표된 성명의 이행 메커니즘을 결정하기 위한 기술적 대화도 진행되었으며 필요한 합의가 도출되었습니다.

가리바바디는 덧붙였습니다: 도출된 합의에 따라 향후 협상은 고위급 위원회의 감독 하에 우리나라의 이슬람 협의회 의장 겸 외교부 장관, 미국의 제1부통령, 그리고 파키스탄과 카타르의 총리가 참여한 가운데 진행될 것입니다. 또한, 제재 해제, 핵, 재건 및 경제 발전, 모니터링 및 이행 등 4개의 작업반을 구성하기로 결정되었습니다.

우리나라 기술 협상단 단장은 또한 분명히 밝혔습니다: 고위급 위원회의 합의와 어젯밤 대화의 최종 성명에 따라, 양해각서 회원국 간에 호르무즈 해협을 통과하는 상선의 안전한 통과를 위한 연락창구를 설치하고, 회원국과 파키스탄 및 카타르 간에 레바논 내 분쟁 방지 유닛을 설치하기로 결정되었습니다.

가리바바디는 덧붙였습니다: 4개국 기술 대표단의 단장들은 작업반과 앞서 언급된 두 유닛의 활동을 감독하고 지도하면서 고위급 위원회에 보고할 것입니다.

우리나라 외교부 차관은 마지막으로 다음과 같이 말했습니다: 기술 대화에서 이란의 석유, 석유화학 제품, 석유 제품 및 모든 관련 서비스 판매에 대한 일반 면허 발급을 위해 필요한 조치들이 이루어졌으며, 동결 자산 해제에 관한 합의도 이루어졌습니다.

이에 따라 석유, 석유화학 제품, 석유 제품 및 관련 서비스 판매에 대한 일반 면허가 미국 측에 의해 발급되었고 OFAC 웹사이트에도 게재되었습니다.

또한, 120억 달러(각 60억 달러씩 2건) 규모의 동결 자금 해제에 관한 서명된 합의가 즉시 실행 단계에 들어가기로 결정되었습니다.