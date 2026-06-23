에르도안, 페제시키안과 이란-미국 협상에 관한 협의

ABNA 통신사에 따르면, 터키 대통령실 홍보국은 화요일 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령과 이란 대통령 간의 전화 협의에 관한 성명을 발표했습니다.

터키 대통령실 홍보국이 발표한 성명에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: «에르도안 대통령은 페제시키안 대통령과의 전화 통화에서, 협상에 장애물을 만들려고 시도할 수 있는 세력들에 대한 경계의 중요성을 강조했습니다.»

이에 앞서 하칸 피단 터키 외교부 장관은 한국의 JTBC TV와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: «저는 매우 낙관적입니다. 왜냐하면 파키스탄의 중재와 이 문제에 관여하는 여러 다른 지역 행위자들과 함께 양측과 정기적으로 협의하고 있기 때문입니다. 우리는 그들(미국과 이란)이 합의에 도달하도록 돕기 위해 최선을 다하고 있습니다. 현재 이스라엘은 현행 형태의 미국과 이란 간의 어떠한 합의도 텔아비브의 이익에 반한다고 생각합니다. 그렇기 때문에 이스라엘은 협상을 빗나가게 하거나 방해하기 위해 어떤 노력도 아끼지 않고 있습니다.»