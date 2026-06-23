바카에이: 이란과 IAEA의 협력은 현행 절차대로 계속될 것

ABNA 통신사에 따르면, 오늘 오후 미국의 부통령 겸 재무장관은 테헤란이 IAEA 사찰관들을 자국 영토로 초청하는 데 동의했다고 주장했습니다.

미국의 JD 밴스 부통령은 오늘 뷔르겐슈토크 호텔에서의 기자회견에서 다음과 같이 말했습니다: «이란 측은 IAEA 사찰관들을 다시 자국으로 초청하는 데 동의했습니다.»

협상단 대변인 이스마일 바카에이는 이에 대해 다음과 같이 말했습니다: «이란과 IAEA와의 협력은 안전조치 협정에 따른 이란의 의무에 따라, 현행 절차에 따라, 그리고 이슬람 협의회의 승인 및 최고국가안전보장회의 결정에 부합하게 계속될 것입니다.»

어제 스위스에서의 협상 내용을 잘 아는 소식통에 따르면, 테헤란은 18시간에 걸친 협상 동안 핵 문제에 관한 어떠한 협상도 진행하지 않았으며 새로운 의무도 수용하지 않았습니다. 이란과 미국 간의 전쟁 종식을 위한 이슬라마바드 양해각서의 틀 내에서 핵 협상을 시작하는 것은 양해각서 제13항의 이행에 달려 있습니다.

지난 1년 동안 이란과 IAEA 간의 협력은 12일간의 전쟁 이후에도 완전히 중단된 적이 없었습니다.

테헤란은 2025년 6월 25일에 통과된 «IAEA와의 협력 중단을 정부에 의무화하는 법률»의 틀 내에서, 최고국가안전보장회의 결정에 따라 개별 사례별로 IAEA 사찰관들을 이란의 활동 중인 핵 시설 방문에 초청해 왔습니다.

이 법률이 통과된 지 1년이 지나는 동안, IAEA 사찰관들은 최고국가안전보장회의의 승인을 받아 여러 차례 부셰르 원자력 발전소를 사찰하고 러시아에 의한 연료 장전 과정을 감시했습니다.

따라서 이란의 활동 중인 핵 시설에 대한 수시 사찰을 수행하는 것은 새로운 일이 아니며, 테헤란은 항상 이러한 시설 방문과 관련하여 IAEA와 협력해 왔습니다.

손상된 핵 시설의 방문 및 이란의 농축 우라늄 재고 현황 처리는 이슬라마바드 양해각서에 명시된 60일간의 협상 이후 최종 합의에서 구체적인 메커니즘이 도달되는 것에 달려 있습니다.