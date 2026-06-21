유엔 안보리, 수단 내 대규모 범죄 위험 경고

ABNA 통신이 유엔 웹사이트를 인용하여 보도한 바에 따르면, 안보리 이사국들은 성명을 통해 알-오베이드 시 주변에 신속 대응군이 대규모로 배치되었다는 보고에 깊은 우려를 표명하며, 이 도시에 대한 지상 공격 개시 가능성에 대해 경고했습니다.

안보리 이사국들은 임박한 "대규모 범죄"와 집단 학살의 위험을 언급하며, 신속 대응군에 알-오베이드에 대한 공격을 즉각 중단할 것을 촉구했습니다.

이 성명에서 안보리 이사국들은 또한 수단 전역에서의 지속적인 폭력, 특히 코르도판 주에서의 전투 격화 보고에 대해 깊은 우려를 표명했으며, 이러한 상황이 지속될 경우 인도주의적 위기가 악화될 수 있다고 덧붙였습니다.

안보리는 모든 교전 당사자들에게 즉각 전투를 중단하고 민간인을 보호할 것을 촉구했습니다.

이사국들은 또한 모든 당사자가 국제법(인도주의법 포함)에 따른 의무를 준수하고 "제다 선언"에서 합의된 조항을 이행해야 한다고 강조했습니다.

안보리 이사국들은 신속 대응군의 알-오베이드 시에 대한 드론 공격 및 수단의 다른 지역에서 교전 당사자들의 드론 사용 증가에 대한 보고에도 우려를 표명했으며, 모든 위반 사례에 대한 조사와 가해자의 책임 추궁을 요구했습니다.

안보리는 인도주의적 지원의 안전하고 신속하며 장애물 없는 접근 보장의 필요성을 강조하고, 모든 교전 당사자들에게 국제법에 따라 민간인의 안전한 통행을 보장할 것을 촉구했습니다.

이사국들은 또한 모든 유엔 회원국들에게 수단 내 갈등 격화와 불안정으로 이어지는 외부 간섭을 자제하고, 지속 가능한 평화 달성을 위한 노력을 지지할 것을 촉구했습니다.

이사국들은 또한 국제적 의무와 2025년에 채택된 결의안 2791을 포함한 안보리 관련 결의안의 이행 필요성을 강조했습니다.

마지막으로 안보리는 수단의 주권, 독립, 통일성 및 영토 보전에 대한 확고한 의지를 재확인하고, 신속 대응군이 통제하는 지역에서 어떠한 병행 통치 기관의 설립에도 반대한다는 입장을 밝혔습니다.