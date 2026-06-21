ABNA 통신에 따르면, 저명한 미국 진행자이자 해설가인 터커 칼슨은 이란과 미국 간의 최근 양해각서에 대한 시오니스트 정권의 방해 공작에 관한 발언에서, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 합의 달성을 방해할 수 있는 유일한 당사자는 미국 의회가 아니라 이스라엘 정부라는 것을 잘 알고 있다고 말했습니다 .

그는 "이스라엘이 과거 여러 차례 방해 공작을 펼친 것처럼, 합의 과정을 교란하고 최종 합의를 저지하려 할 것"이라고 덧붙였습니다 .

이 발언은 오늘 파키스탄의 중재로 스위스에서 이란과 미국 간의 첫 전문가 및 기술 회의가 열릴 예정인 가운데 나왔습니다.

칼슨은 목요일 분석에서도 이란과 미국의 양해각서를 1956년 수에즈 위기와 비교하며 "금요일, 미국은 이란이 결정적인 행위자임을 공식적으로 인정했고, 이는 모든 것을 바꾼다"라고 말했습니다 .

칼슨은 이란과 미국의 최근 양해각서를 언급하며 "그러나 이 합의를 통해 미국은 세계 최고, 최대, 가장 많은 비용이 드는 군대를 보유하고 있음에도 불구하고 세계 34위 경제 대국에 자신의 의지를 강요하는 데 필요한 군사력을 갖추지 못했음을 보여주었다"라고 강조했습니다 .

이 미국 진행자는 최종적으로 수에즈 위기가 대영제국의 쇠퇴를 드러낸 것처럼, 이 양해각서도 미국 제국의 쇠퇴를 보여주었다는 메시지를 분명히 전달했습니다 .