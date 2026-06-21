ABNA 통신에 따르면, 시오니스트 관리들은 이 정권의 총리인 베냐민 네타냐후가 장관들에게 미국 대통령 도널드 트럼프에 대한 비판을 자제할 것을 요청했다고 보도했습니다.

이 금지 조치는 서방 언론의 보도에 따르면 이란과 헤즈볼라 대응 방식을 놓고 텔아비브와 워싱턴 간 긴장이 고조되는 가운데 시오니스트 내각에서 시행되었습니다.

시오니스트 사이트 "i24 News"는 이와 관련하여 트럼프 행정부와 그의 협상 팀이 이란과 헤즈볼라를 움직이는 이념을 오해하고 있다고 보도했습니다.

시오니스트 관리들에 따르면, 텔아비브는 이란이 미국과의 잠재적 합의를 활용하여 경제를 재건하고 군사 능력을 강화할 것을 우려하며, 그 대가로 핵 프로그램과 지역 동맹국 지원에 대해 제한적인 양보를 미국 측에 제공할 것을 우려하고 있습니다.

알자지라에 따르면, 워싱턴이 테헤란과 양해각서를 체결한 이후 트럼프 행정부의 이란과 레바논 문제 관리 방식에 대한 시오니스트 정권의 정치·안보계 내 불만이 증가했습니다. 네타냐후 내각의 극우 내무 안보 장관 이타마르 벤-그비르는 지난 월요일 "트럼프의 합의는 우리를 구속하지 않는다"라고 말했습니다.

그는 이스라엘이 미국의 속국이 아니며 텔아비브가 이 합의의 파트너가 아니라고 덧붙였습니다. 시오니스트 정권의 또 다른 극우 장관 베찰렐 스모트리치 또한 이 합의가 이스라엘에 좋지 않다고 말했습니다. 그는 이스라엘이 이란과의 싸움을 단독으로 계속할 것을 촉구했습니다.

이에 대해 트럼프는 Axios와의 인터뷰에서 자신이 없었다면 이스라엘이 초토화되었을 것이라고 말했습니다. 다른 발언에서 트럼프는 네타냐후와의 의견 차이를 인정하고 레바논에서 "차분하고 합리적"일 것을 조언했습니다. 그는 시오니스트 정권의 레바논에 대한 지속적인 공격을 "나쁘다"고 표현했습니다 .