국제문제 전문가인 호세인 카나니 모가담은 인터뷰에서 미국의 신뢰 위반과 호르무즈 해협 폐쇄를 언급하며, 휴전과 전쟁 종식을 위한 전제 조건 중 하나는 1항, 즉 모든 전선, 특히 레바논에서의 전쟁이 종식되어야 한다는 것이라고 밝혔다.

그는 계속해서 우리의 또 다른 조건은 시오니스트 정권이 레바논 남부 지역에서 철수하는 것이라고 말했다.

그는 미국은 해당 정권의 전쟁 기계를 막고 레바논 국민의 학살을 방지할 것을 약속했지만, 네타냐후와 같은 광견병에 걸린 개는 목줄이 끊어져 주인 자신까지 공격하는 것으로 보이므로, 이 행위는 국제법상 명백한 휴전 위반이며, 이란은 합의의 14개 조항(서명 잉크가 아직 마르지 않은)에 관계없이 상황을 이전 상태로 되돌릴 권리가 있다고 말했다.

국제문제 전문가는 이 사이에 호르무즈 해협은 여전히 이란의 억지력 중 가장 중요한 구성 요소 중 하나이며 상대방의 의무 이행을 보장하기 위한 효과적인 수단 중 하나라고 말했다.

그는 동시에 예멘 군대를 포함한 저항 축의 다양한 그룹이 시오니스트 정권에 대한 광범위한 조치를 수행할 준비가 되었다고 선언했다고 밝혔다. 따라서 긴장이 계속될 경우 지역이 다시 이전 상태로 돌아갈 수 있으며, 바브 알 만데브 해협에서 해상 통행 제한과 같은 문제까지 제기될 수 있다고 말했다.

그는 다른 한편으로 이슬람 혁명 최고 지도자의 최근 입장도 합의를 넘어선 압력과 요구를 받아들이지 않음을 강조하고 있다고 말했다. 또한 레바논에서 휴전의 수립과 유지는 이 합의의 중요한 구성 요소 중 하나로 고려되고 있다. 이러한 변화들의 총체는 지역 내 세력 균형이 변화했으며, 사건 관리의 주도권이 이전보다 더욱 이란 이슬람 공화국의 손에 있음을 보여준다고 말했다.

카나니 모가담은 덧붙여 미국은 심리전을 활용하여 시오니스트 정권의 최근 조치에 대해 비판적 입장을 취하고 일부 공격을 승인하지 않았다는 인상을 주려고 시도했다고 말했다. 그러나 많은 분석가들은 이러한 입장을 미디어 전술의 일부로 평가하며, 시오니스트 정권의 전략적 결정은 워싱턴의 조정과 지원 없이는 실현될 수 없다고 믿고 있다고 말했다.