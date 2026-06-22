파키스탄 외무장관이 밝힌 이란-미국 협상의 최신 세부사항

통신사 아브나의 보도에 따르면, 파키스탄 외무장관 무함마드 이스하크 다르는 알 아라비야 및 알 하다스와의 인터뷰에서 "이란과 미국은 위기 해결책이 외교에 있다는 결론에 도달했습니다."라고 강조했습니다.

그는 "그들은 성공 단계에 도달했습니다. 미국은 이란으로부터 우라늄 비축량 이전을 요구했고, 우리는 이란의 우라늄 비축량 농축 수준을 낮추는 해결책을 찾았습니다. 이 비축량은 여전히 지하에 묻혀 있습니다."라고 덧붙였습니다.

파키스탄 외무장관은 "우라늄 비축량 문제는 세 개의 기술 그룹 중 하나에서 해결될 수 있다고 생각합니다. 파키스탄은 지난 47년 만에 처음으로 미국과 이란 간 회담을 주선하는 데 성공했습니다. 양국 간 전쟁은 끔찍했고 경제에 부정적 영향을 미쳤습니다."라고 밝혔습니다.

그는 "세 개의 기술 그룹이 협상에 참여하여 핵 문제, 동결 자산, 레바논에 대해 협의하고 있습니다. 호르무즈 해협의 상황은 전쟁 이전 상태로 돌아가야 합니다. 60일 동안 호르무즈 해협에서는 어떠한 관세도 부과되지 않으며 선박들은 이 지역을 통과할 수 있습니다."라고 말했습니다.

파키스탄 외무장관은 "중국도 호르무즈 해협에서의 관세 없는 선박 자유 통행에 동의했습니다. 현재 선박들은 왕복 항로를 운항할 수 있으며, 통과 또는 서비스 관련 비용 외에는 어떤 관세도 부과되지 않습니다. 이스라엘의 레바논에 대한 도발적 공격은 중단되어야 합니다. 우리는 또한 사우디아라비아, 이집트, 터키 외무장관들과 가자지구 문제의 재활성화에 대해 합의했습니다."라고 덧붙였습니다.

그는 "도널드 트럼프 미국 대통령이 개인적으로 협상을 감독했습니다. 우리는 이 과정이 긍정적으로 진행되기를 희망합니다. 우리의 평가는 이란과 미국 간 협상의 다음 단계가 가장 어려운 단계가 될 것이라는 점입니다. 모든 이의 이익이 되는 만큼 그들이 최종 합의에 도달할 수 있을 것이라고 확신합니다. 양측 간 양해각서에는 부정적인 점이 전혀 없습니다. 이란에 대한 제재 문제는 미국과 양자적으로 검토될 것입니다. 사우디아라비아, 카타르, 이집트, UAE는 중재 노력을 지원하고 있습니다. 이란은 협상 과정에 만족을 표명했으며 비축량의 농축 수준을 낮추는 데 동의했습니다."라고 말했습니다.