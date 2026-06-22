레바논 남부에서 시오니스트 정권을 소모시키기 위한 헤즈볼라의 전술

통신사 아브나: 시오니스트 정권이 점령된 레바논 영토에서 철수할 의사가 없다고 주장하고, 테헤란과 워싱턴 간의 합의 서명에도 불구하고 레바논 남부에서의 점령을 계속하는 가운데, 레바논 헤즈볼라는 전통적 모델을 넘어선 첨단 수단으로 시오니스트 군대를 소모전으로 끌어들이려고 시도하고 있습니다.

광섬유 기술로 작동하는 헤즈볼라의 자폭 드론(FPV)은 전자전과 교란에서 시오니스트 정권의 우위를 무력화시키고, 레바논 남부에서의 작전을 고비용이고 위협적으로 만들고 있습니다.

알자지라 방송국은 레바논 헤즈볼라의 시오니스트 정권에 대한 새 접근법에 관한 보도에서 "기동적 소모"가 헤즈볼라의 가장 중요한 전술의 핵심이라고 썼습니다. 고정 방어에서 유연하고 기동성 있는 방어로의 전환은 레바논 남부 점령 지역의 시오니스트 진지를 잠재적 표적이자 지속적 소모의 대상으로 만들었습니다.

이로써 시오니스트 정권의 군대는 어떤 지역에 진입할 수 있더라도 그곳에서 안전하게 작전하거나 낮은 비용으로 통제를 확립할 수 있다는 것을 보장할 수 없습니다.

알자지라는 유니필(UNIFIL)에서 레바논 정부의 전직 조정관인 무니르 샤데, 군사·정치 연구원인 오마르 마루부니, 정치 분석가이자 학자인 알리 마타르와의 대화에서 헤즈볼라의 시오니스트 군대에 대한 대응 전술로 다음을 제시합니다: