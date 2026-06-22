통신사 아브나의 보도에 따르면, 시온주의 웹사이트 "즈만(Zman)"은 이란이 미국과 시온주의 정권에 승리했다고 강조하며 "이스라엘은 끔찍한 상황에 처해 있다. 미국 대통령에 의해 원격으로 관리되고 있으며, 현 내각은 종이 위에만 존재하기 때문이다."라고 썼습니다.

시온주의 언론인 겸 분석가인 "우르 힐러"도 미국 부통령 JD 밴스의 발언을 언급하며 미국인들에게 전쟁 문제는 끝났다고 말했습니다.

그는 이란과의 전쟁 및 레바논 전쟁이 종료되었고, 이스라엘은 자신이 빠진 전략적 수렁 속에 홀로 남겨졌다고 덧붙였습니다.

시온주의 정권의 공식 인사들 사이에서 지역 정세에 대한 네타냐후 내각의 무대응에 대한 비판이 증가하는 가운데, "이스라엘 베이테누" 당수 "아비그도르 리베르만"도 네타냐후가 트럼프의 샌드백이 되었다고 말하며 "우리는 군인들을 희생시키고 전장에서 그들의 손발을 묶고 있다."고 밝혔습니다.

시온주의 정권의 방송국 칸(Kan)도 이와 관련하여 미국의 압력 이후 시온주의 정권의 정치 지도자들이 레바논 휴전 명령을 내렸고, 이 정권의 군대도 지휘관들의 명령에 따라 알리 알-타히르 고지에서 작전을 중단했다고 발표했습니다.

시온주의 언론과 이 정권의 라디오-텔레비전 센터도 텔아비브 군대가 레바논에서 병력 수를 줄이고 있다고 보도했습니다.

이 언론들은 트럼프 행정부가 텔아비브에 남부 레바논에서 부분적 철수를 시작하도록 요구했다고 강조했습니다.

트럼프는 시온주의 정권의 레바논 내 "황색선" 깊이를 축소할 것을 요구했습니다. 이 정책은 시온주의 정권군이 현재 레바논에서 증가하는 사상자에 직면하고 있으며, 미국의 압력 아래 자체적인 홍보적 스캔들 없이 남부 레바논에서 철수하는 것에 불만이 없는 가운데 추진되고 있습니다.