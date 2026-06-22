레바논 전쟁 선동을 위한 트럼프의 요청에 대한 줄라니의 부정적 답변

통신사 아브나가 시리아 통신사를 인용하여 보도한 바에 따르면, 시리아 자칭 정권의 수장 아부 무함마드 알-줄라니는 성명에서 미국 대통령 도널드 트럼프가 그와의 전화 통화에서 전쟁 및 헤즈볼라와의 대결 이외의 해결책에 대해 이야기했다고 강조했습니다.

알-줄라니는 헤즈볼라와의 대결에 대한 자신의 두려움을 정당화하기 위해 트럼프의 말을 다르게 해석하려고 시도했습니다. 그는 트럼프가 레바논에서 일어나는 일에 대해 불만을 표명했고 시리아의 역할에 대해 안전하고 긴장 없는 해결책을 찾는 것에 대해 이야기했지만, 이러한 발언이 시리아가 레바논에 진입하려는 것처럼 잘못 해석되었다고 주장했습니다.

그는 분명히 밝혔습니다: "저는 시리아가 레바논에 부정적 개입을 하길 원하지 않으며, 우리는 군사적이 아닌 경제적 해결책을 찾고 있습니다."

시리아 임시 정권의 수장은 시리아가 레바논에 가지 않을 것이라고 강조하며, 트럼프에게 전쟁과 헤즈볼라 대결 외의 다른 방안이 있다고 말했다고 전했습니다.

알-줄라니는 시리아가 긍정적 해결책을 위해 신뢰할 수 있다고 말했으며, 이는 레바논 정부에 대한 지원 강화, 공식 기관 강화, 그리고 헤즈볼라를 포함한 레바논 세력 간의 연결 및 유대 구축을 통해 이루어질 것이라고 했습니다. 부분적이고 불완전한 해결책은 큰 문제를 야기하기 때문입니다.

그는 헤즈볼라가 자신의 위치와 입장을 찾아야 한다고 덧붙였으며, 레바논에 관심이 있는 일부 국가들은 이 단체를 이란 문제와 연관시킨다고 말했습니다.

시리아 임시 정권의 수장(집권 이후 시리아 내에서 시아파에 대한 많은 범죄가 발생함)은 헤즈볼라가 레바논의 시아파를 대표하지 않는다고 주장하며 "이 나라에는 국가의 의지 밖에 있는 집단이 있어서는 안 되며, 저는 레바논 내 시아파의 상황에 관심을 가지고 있습니다."라고 말했습니다.

알-줄라니는 시리아가 이 헤즈볼라와 협상 테이블에 앉을 준비가 되어 있다고 말했습니다.

그는 또한 이란과 미국의 전쟁은 무의미하고 목적이 없으며, 두 나라가 전쟁을 계속하는 것은 이익이 되지 않고, 이스라엘은 미국의 일부라고 밝혔습니다.