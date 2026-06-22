상대방의 멱살을 잡아 의무 이행을 확보해야 한다

통신사 아브나의 보도에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바가에이는 뷔르겐슈토크 정상회의 종료 후 세드오시마 기자와의 인터뷰에서 "최종 협상 착수를 위해 필요한 나머지 조항들에 대해 논의가 이루어졌습니다."라고 말했습니다.

그는 "석유 판매 및 이란 자산 동결 해제에 필요한 허가 발급에 대해 논의되었고, 좋은 진전이 있었습니다."라고 덧붙였습니다.

바가에는 "호르무즈 해협을 통과하는 선박의 안전한 통과에 관해서도 중요한 메커니즘을 마련하기로 합의했습니다."라고 계속했습니다.

그는 "우리는 매우 긴 하루를 보냈습니다. 회의는 월요일 아침에 시작되었습니다. 4자 회담 중 미국의 위협적인 성명이 발표되었고, 이로 인해 이란은 그러한 조건에서는 4자 회담을 계속할 준비가 되지 않았다고 선언했습니다."라고 지적했습니다.

이에 카타르와 파키스탄은 대화를 계속하기 위해 노력했고, 우리는 4자 형식으로는 진행되지 않을 것이라고 말했습니다.

바가에는 "4자 회담 및 그 이전 회의에서 상대방의 불이행에 대한 우리의 우려가 표명되었습니다. 특히 시오니스트 정권의 휴전 지속 위반에 관한 것입니다."라고 덧붙였습니다.

이와 관련하여 평화의 지속성을 보장하기 위해 중재자들이 참여하는 새로운 메커니즘이 레바논 전쟁 종식 및 중단을 모니터링하기 위해 구성되었습니다.

외교부 대변인은 "이란 대표단의 입장은 상대방의 멱살을 잡아 의무 이행을 확보해야 한다는 것입니다."라고 말했습니다.

그는 "이 단계에서 협상 대표단의 업무는 끝났지만, 기술 팀들은 내일 업무를 계속할 것입니다. 또한 카타르와 파키스탄 두 중재자가 텍스트를 발표할 것입니다. 이 텍스트는 18시간 동안 도출된 합의 사항을 문서화한 것으로 소개될 것입니다."라고 덧붙였습니다.