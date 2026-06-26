국제통신사 아흘 알-바이트(ABNA)에 따르면, 미국 대통령 «도널드 트럼프»와 펜타곤 고위 관계자들은 현재 두 개의 전선에서 동시에 위기를 관리하려고 노력하고 있습니다. 한편으로는 이란과의 전쟁에서 소비된 탄약의 생산을 신속히 증대하도록 미국 무기 회사와 방위 산업에 압력을 가하고, 다른 한편으로는 전쟁 비용 충당을 위한 700억 달러 규모의 추가 예산을 의회가 승인하도록 설득하기 위한 정치적 투쟁을 벌이고 있습니다.

미국 신문 «뉴욕 타임스»가 발표한 보고서에 따르면, 이란과의 전쟁으로 미군의 탄약 비축량이 급격히 감소했습니다.

미군은 이 전쟁 과정에서 약 1100발의 장거리 스텔스 순항미사일을 발사했습니다. 이는 중국에 대한 작전에서 사용될 예정이었던 미사일입니다. 또한 1000발 이상의 토마호크 순항미사일이 사용되었으며, 이는 미군의 이 미사일 유형에 대한 연간 구매량의 약 10배에 해당합니다.

또한 이란과의 전쟁에서 1200발 이상의 패트리어트 방공미사일이 발사되었으며, 발당 비용은 400만 달러 이상으로 추산됩니다. 또한 1000발 이상의 지상 기반 정밀 유도 미사일이 사용되었습니다. 미국 국방부의 내부 추정에 따르면 현재 비축량은 우려스러운 수준으로 감소했습니다.