미국 보수 언론인: 수년간 이슬람에 대해 잘못 알고 있었습니다

아흘 알-바이트(ABNA) 국제통신사에 따르면, 미국의 보수 정치 해설가 «터커 칼슨»은 이슬람과 무슬림에 대한 자신의 이전 입장이 잘못되었음을 시인했습니다. 이는 미국 대통령 «도널드 트럼프»로부터 거리를 두고 시오니스트 정권에 대한 비판을 강화한 이후에 나타난 그의 지적·정치적 행보의 새로운 전환점입니다. 뉴스위크(Newsweek)지는 이 문제를 보도했습니다.

칼슨은 스카이뉴스와의 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다: «수년 동안 나는 내 TV 프로그램에서 '문제는 이슬람이고, 문제는 무슬림이며, 그들은 모두 우리를 죽이려 한다'고 반복했습니다. 나는 히스테리 상태였고 그것을 믿었습니다. 지금 나는 그것이 사실이 아니라는 것을 알며, 그 주장들 중 어느 것도 정확하지 않지만, 당시에는 그것을 믿었습니다.»

이러한 입장 변화는 이슬람에만 국한되지 않았으며, 시오니스트 정권에 대한 그의 시각도 변화했습니다. 칼슨은 이 정권에 대해 다음과 같이 말했습니다: «수십 년 전에 내가 방문했던 이스라엘은 오늘날의 이스라엘과 닮지 않았습니다. 이스라엘은 완전히 변했고, 나는 이에 대해 유감스럽게 생각합니다.»