셰이크 나임 카셈: 최근 양해각서는 미국과 이스라엘의 패배를 공식 선언하는 것이다

ABNA 통신사가 알-마야딘을 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논 헤즈볼라 사무총장 셰이크 나임 카셈은 아슈라 연설에서 이 날을 희생, 관용, 불멸에 있어 역사의 상징이라고 했습니다. 그는 아슈라의 장면은 방정식을 바꾸고 폭군들을 타도하는 진정한 혁명적 동원이라고 말했습니다.

셰이크 카셈은 순교자, 부상자, 포로들의 신탁은 우리 어깨에 맡겨진 것이며, 우리는 그들이 희생한 것을 보호할 것이라고 강조하며, 덧붙였습니다: 우리는 더 이상 역사적 카르발라에 직면한 것이 아니라, 역사에서 현재와 미래로 이어지는 카르발라에 직면하고 있습니다.

레바논 헤즈볼라 사무총장은 다음과 같이 지적했습니다: 우리는 헤즈볼라의 존재, 그 대중적 기반, 그리고 레바논에서 이와 관련된 시민들을 파괴하기 위한 전쟁에 직면했습니다.

셰이크 카셈은 시오니스트 정권이 "대(大)이스라엘" 계획의 틀 안에서 레바논을 점령하려고 하기 때문에 레바논에 존재하며, 바로 이 침략과 점령 때문에 저항이 생겨났다고 계속 말했습니다.

헤즈볼라 사무총장은 미국과 시오니스트 정권의 민간인에 대한 공동의 육해공 침략을 큰 전쟁이자 심각한 위험이라고 평가했으며, 그들이 헤즈볼라의 존재를 파괴하기 위해 전쟁을 시작했다고 말했습니다.

그는 레바논 국민이 카르발라와 같은 입장으로 이 침략을 막고 큰 성과를 이룰 수 있었다고 강조했습니다.

셰이크 나임 카셈은 다음과 같이 선언했습니다: 우리는 이스라엘-미국 프로젝트를 격파하고 새로운 단계에 들어섰으며, 무언가를 하고자 하는 사람은 누구든 이 새로운 단계에 따라 행동해야 합니다.

헤즈볼라 사무총장은 시오니스트 정권의 레바논 내 존재가 미사일 때문이 아니라 레바논을 삼키고 점령하려고 하기 때문이라고 밝혔습니다.

그는 이란에 대한 미국-시오니스트의 전쟁 선동 전개를 언급하고, 레바논 저항을 지원하는 이란의 입장에 감사하며, 다음과 같이 계속했습니다: 이란은 저항할 수 있었고, 미국과 이스라엘의 패배를 공식 선언하는 양해각서를 체결할 수 있었습니다.

셰이크 나임 카셈은 이란과 미국 간의 이해 경로를 레바논 주권의 주요 보호자로서, 전능하신 하나님이 레바논에 대한 하늘의 선물로 보내신 탁월한 힘과 함께 사용할 필요성을 강조했습니다.

헤즈볼라 사무총장은 "시오니스트 정권은 레바논 땅의 매 인치에서 완전히 철수하고 침략을 중단할 수밖에 없다"고 강조하며, 덧붙였습니다: 이스라엘은 무조건 떠나야 합니다.

셰이크 나임 카셈은 레바논 정부의 헤즈볼라에 대한 적대적 입장을 언급하며, 레바논 당국자들은 레바논 국민의 절반과 적대할 수 없다고 강조했습니다. 그는 덧붙였습니다: 저항은 강하며, 만약 여러분이 레바논 주권의 길을 간다면, 우리는 여러분과 함께할 것입니다. 저항은 그 존재, 현존, 결정, 역량을 가지고 계속되며, 레바논의 독립과 자유의 기둥입니다.

그는 덧붙였습니다: 정부 인사들은 적에 맞서 대오를 단결하고, 후견과 미국-이스라엘 이익의 지시 집행을 중단해야 합니다.

셰이크 나임 카셈은 레바논 정부 수뇌부에게 말했습니다: 우리는 여러분께 도움의 손길을 내밀고 있으며, 레바논 주권에서의 저항은 여러분과 함께합니다.