호르무즈 해협의 안전한 통과는 이란의 고려 없이는 보장되지 않습니다

ABNA 통신사에 따르면, 외교부 법무국제담당 차관 카젬 가리바바디는 소셜 네트워크 중 하나에 메시지를 게시하여 다음과 같이 썼습니다: 모호한 협정, 평행 항로, 또는 연안국으로서의 이란의 고려 사항을 무시한 결정으로는 호르무즈 해협의 안전한 통과가 보장되지 않습니다.

그는 모든 유효한 틀은 이란과의 조정 및 이슬라마바드 양해각서 제5항의 규정에 기초해야 하며, 그렇지 않을 경우 설정된 평행 항로가 중단될 것이라고 말했습니다.