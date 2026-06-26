알 할리파 정권, 시아파 여성 체포

아흘 알-바이트(ABNA) 통신사에 따르면, 알 할리파 정권 당국은 사회과학 연구자인 «파티마 하룬»을 인스타그램에 아슈라에 관한 의견을 게시했다는 이유로 구금했습니다.

바레인 내무부는 목요일 그녀의 체포가 소셜 네트워크 악용 혐의로 이루어졌으며, 그녀가 게시한 내용이 특정 종교에 대한 공개적 모욕을 포함하고 있다고 주장했습니다.

이에 대해 바레인 수감자 문제 위원회는 이 체포를 비난하고, 이를 국가 내 사상가와 시민 활동가에 대한 체계적인 표현의 자유 제한 및 탄압 과정의 또 다른 고리라고 규정했습니다.

이 기관은 성명에서 파티마 하룬에 대해 제기된 혐의는 일반적이고 모호한 것들로서, 비판자들에 대한 사법적 기소와 표현의 자유의 범죄화에 반복적으로 사용되어 왔다고 밝혔습니다.

이 위원회에 따르면, 해당 연구자의 행동은 의견을 표명할 수 있는 자연적 권리의 행사에 불과했습니다.

바레인 수감자 문제 위원회는 또한 저명한 학술·사회적 인물이 사이버 공간에서 의견을 게시했다는 이유만으로 체포된 것은 엘리트와 지식인에 대한 압박 증가, 사이버 공간 제한 및 표현의 자유에 대한 보안 통제 강화 시도를 보여주는 것이라며, 이러한 행위는 국제적 인권 의무와 기준에 위배된다고 강조했습니다.