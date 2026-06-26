이라크, 움마의 순교자 지도자 영접 준비; 올해의 무하람은 후세이니-하메네이 무하람이 되었다

국제통신사 아흘 알-바이트(ABNA)에 따르면, 이슬람 혁명 지도자 아야톨라 하메네이의 순교 이후, 이라크 기관 및 이란 대사관과의 협조 하에 나자프와 카르발라 두 도시에서 그의 장례식(7월 8일)을 위한 대규모 준비가 시작되었다. 이 행사는 수백만의 이라크인들이 참여하고 양국 민족의 전략적 유대의 깊이를 상징하는 것으로 예상된다.

이라크 국민, 학자, 부족, 씨족, 엘리트들의 혁명 지도자를 이라크에서 영접해 달라는 반복된 요청을 고려하여, 그의 순수한 유해의 장례식은 7월 8일(수요일) 나자프와 카르발라 두 도시에서 거행될 예정이다. 시간과 장소에 대한 정확한 정보는 이라크 정부 당국에 의해 제공될 것이다.

올해 이라크의 후세인 순교 기념일(무하람)은 다른 색채를 띠었다. 종교 단체의 후세인 추모자들과 추모시 낭송가들은 움마의 순교자 지도자를 기리는 시를 낭송했다. 이맘 하메네이의 초상화가 후세이니야(순교자 기념관)의 벽과 이라크의 거리에 걸려 있어, 이라크 시아파가 이슬람 혁명의 순교자 지도자에게 보내는 애정과 충성을 보여주고 있다.