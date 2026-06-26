시오니스트 정권의 국방장관이 사르다르 카아니의 위협 메시지에 두려움

ABNA 통신사가 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권의 국방장관은 이슬람 혁명 수비대 쿠드스 부대 사령관 사르다르 이스마일 카아니의 위협 메시지에 동요하고 우려하는 것으로 보이며, 소셜 네트워크 X에 페르시아어로 다음과 같이 게시했습니다: 이란의 쿠드스 부대 사령관 카아니는 최근 이스라엘에 대해 반복적인 위협을 제기했습니다.

"이스라엘 카츠"는 과장된 발언을 이어가며 다음과 같이 주장했습니다: 어쨌든 이란이 이스라엘을 공격한다면, 그것은 지금까지 저지른 가장 큰 실수가 될 것입니다.

그는 또한 다음과 같이 주장했습니다: 호르무즈도 그들을 도울 수 없고, 민간인에 대한 공격도, 어떤 것도 우리를 막을 수 없으며, 우리 병력은 임무를 완수할 준비가 되어 있습니다.

사르다르 이스마일 카아니는 자신의 개인 페이지에 게시한 메시지에서 시오니스트들에게 경고했습니다: 시오니스트들은 알아두라; 아슈라의 정신과 후사인의 신앙으로 너희 '야지드'에 맞서 싸운 자들은 그 영혼 속에 동일한 영원한 신앙을 간직하고 있다: "모든 날은 아슈라이며, 모든 땅은 카르발라이다."

사르다르 카아니는 말했습니다: 너희 시오니스트들은 레바논 전체를 떠나라, 이 땅은 저항과 인내의 장(場)이지, 점령자들의 농간이 펼쳐지는 곳이 아니기 때문이다.

그는 덧붙였습니다: 시오니스트들이 오늘 자발적으로 후퇴하지 않으면, 내일은 굴욕과 패배와 함께 도주할 수밖에 없을 것이다.

그는 말했습니다: 서기 2000년과 빈트 즈베일에서 순교자 사이드 하산 나스룰라의 역사적 유언을 잊지 말라; 그 약속은 여전히 살아 있으며, 동일한 장면이 다시 반복될 것임을 의심할 여지가 없다.