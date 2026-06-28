트럼프의 직접 명령에 따른 미국의 이란 재침략 및 휴전 위반

통신사 '아브나(Abna)'가 악시오스(Axios)를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 관리는 워싱턴의 또다시 휴전 위반을 확인하면서 "미군은 토요일 이란의 상업용 유조선 공격에 대한 대응으로 이란 내 목표물에 대한 공격을 수행했다"고 주장했다.

또한 센트컴도 공식적으로 이 침략을 확인했다.

미 중부사령부(센트컴)는 미군이 도널드 트럼프의 직접 명령에 따라 이란 영토 내 여러 목표물에 대한 추가 공격을 수행했다고 발표했다.

이 미국 기관은 이러한 공격이 파나마 국적의 상업용 유조선 '키코(Kiko)'에 대한 이란의 최근 공격(이란의 공격용 드론에 의해 표적이 됨)에 뒤이은 것이라고 주장했다.

센트컴은 금요일 미군 공격 이후 이란에게 휴전 협정을 준수할 기회가 주어졌지만, 테헤란은 그 기회를 받아들이지 않고 적대 행위를 계속했다고 주장했다.

센트컴은 미국의 반복적인 휴전 위반에 대해서는 언급하지 않은 채, 이번 공격에서 미군 전투기들이 감시 시스템, 통신 네트워크, 방공 시설을 포함한 이란의 군사 인프라를 표적으로 삼았다고 발표했다.

센트컴은 성명을 이어가며 "우리의 공격은 이란의 기뢰 부설 능력을 표적으로 삼았다"고 주장했다.

미 중부사령부는 마지막으로 자군의 완전한 준비 상태를 주장하며 호르무즈 해협을 통한 상업 선박의 통행이 중단 없이 계속되고 있으며, 미군은 필요 시 완전한 경계 태세로 단호한 타격을 가할 준비가 되어 있다고 발표했다.

미국의 고위 관리는 또한 폭스뉴스에 최근 공격의 범위가 지난밤 작전보다 더 컸다고 말했다.

이 미국 관리는 덧붙였다. "미국과 바레인의 합동군은 또한 지난밤 바레인 내 미군 기지를 향해 발사된 이란의 드론 9대를 격추하는 데 성공했다."