레바논 아말 운동, 이스라엘 정권과의 합의 결과에 대해 경고

통신사 '아브나(Abna)'의 보도에 따르면, 아말 운동은 레바논 국민 모두에게 최고 수준의 경계심과 민족적 단결로 시오니스트 정권이 의도하는 분열 계획에 휘말리지 않도록 촉구했습니다.

베이루트 정부와 텔아비브 정권 간의 합의에 대한 반응으로 이 운동은 또한 다음과 같이 말했습니다. "이 합의는 불균형하며 시오니스트 정권에 유리한 현실을 강화하고 고착화시킵니다."

아말은 이 합의가 정치적·주권적 위험도 내포하고 있으며 수용될 수 없다고 경고했습니다.

레바논 이슬람 단체: 모든 합의의 기준은 주권 보호와 이스라엘의 레바논 완전 철수이다

또한 알자지라 방송의 보도에 따르면, 레바논 이슬람 단체는 다음과 같이 강조했습니다. "(이스라엘 정권과의) 모든 합의의 기준은 레바논의 완전한 주권 보호와 시오니스트 군대의 레바논 내 모든 점령지로부터의 철수 보장입니다."

이 단체는 또한 "무기 독점과 레바논 영토에 대한 국가 주권 확장에 관한 모든 대화는 시오니스트 점령군의 압력이나 위협 아래서 이루어져서는 안 된다"고 경고했습니다.

이 발언들은 워싱턴에서 체결된 레바논 정부와 시오니스트 정권 간의 합의에 대한 반응으로 나온 것이며, 헤즈볼라는 여러 차원에서 이에 대한 완전한 반대를 표명한 상태입니다.