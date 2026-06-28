무함마드 라아드: 레바논 정부 합의의 목적은 점령 지속을 위한 정치적 덮개다

통신사 '아브나(Abna)'의 보도에 따르면, 레바논 의회의 '저항에 대한 충성' 교섭단체 대표 무함마드 라아드는 친서방 베이루트 정부와 시오니스트들 간에 미국에서 체결된 최근의 수치스러운 합의를 규탄하며 다음과 같이 말했다. "워싱턴에서 소위 3자 프레임워크(미국, 이스라엘, 레바논 포함)가 발표한 성명은 사실과 개념의 왜곡을 드러냅니다. 특히 합법적 저항, 그 권리와 국가적 역할, 그리고 레바논의 주권에 대한 실제적이고 법적 위협이 되는 자들에 관한 점에서 그러합니다. 이 성명은 의도적으로 진실을 왜곡하고 사전 의도를 가지고 금지되고 비난받을 행위를 채택하고 실행합니다."

그는 덧붙였다. "이 성명은 또한 레바논 당국이 미국에 완전히 굴복하고 시오니스트 적과 자기 국민을 대상으로 공모하고 있음을 보여줍니다. 그 국민은 자신들의 땅에 깊이 뿌리내렸고 이스라엘의 점령을 거부하며 굳건하고 희생적이며 항복이나 굴복을 거부합니다."

무함마드 라아드는 강조했다. "성명에 표현된 레바논 당국의 입장은 단순한 수치심, 치욕, 악의를 넘어섭니다. 이는 레바논의 주권, 레바논 국민의 권리와 이익, 존엄성과 이상에 대한 배신이며, 레바논인들에 대한 명백한 무시, 그들에 대한 기만, 그리고 그들의 자유롭고 고귀한 국가적 의지의 왜곡을 의미합니다."

그는 덧붙였다. "이 합의의 본질은 시오니스트 정권의 레바논 점령 지속을 위한 정치적 덮개를 제공하고 이스라엘을 완전 철수시키겠다는 미국의 의무에서 탈출구를 만드는 것입니다."

그는 말했다. "이 프레임워크 합의의 본질은 그 사악하고 불길한 역할에 있으며, 이는 이스라엘 점령자들의 레바논 점령을 합법화하고 미국이 레바논으로부터의 완전 철수와 주권 및 영토 보전 존중을 위해 이스라엘에 압력을 가할 책임에 관한 이란에 대한 명시적 의무를 회피하도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 프레임워크 합의의 전문은 레바논이 미국의 감독 아래 이스라엘의 철수 조건에 동의했으며, 양측이 완전 철수가 아닌 이스라엘의 재배치를 위한 전제 조건으로 저항을 무장 해제하기로 약속했다고 선언합니다."

라아드는 강조했다. "이것은 불길하고 완전히 수용 불가능하며 거부되어야 할 성명입니다. 신이 레바논과 레바논 국민을 지키시기를... 그리고 책임이 고귀하고 자유롭고 용감하고 독립적인 사람들의 어깨에 있기를 바랍니다."