레바논 정당의 시오니스트 정권과의 합의 위험성에 대한 경고

통신사 '아브나(Abna)'에 따르면, 레바논의 '샤비바(Shabiba)'당은 친서방 레바논 정부와 시오니스트 정권 사이에 서명된 합의에 대한 반응으로 성명을 내고, 모든 합의는 레바논의 주권과 국민의 권리를 보호하는 관점에서 검토되어야 하며, 시오니스트 측이나 다른 이들이 환영하는지 여부로 판단되어서는 안 된다고 밝혔다.

성명에서는 다음과 같이 언급되었다. "명확한 보증 없이 레바논에 의무를 부과하면서도, 그 대가로 이스라엘에게 침략을 계속할 수 있는 안전 여유를 제공하는 어떤 틀도 의문시된다."

성명은 이어서 다음과 같이 명시했다. "점령지와 팔레스타인의 점령이 계속되는 한, 이스라엘은 레바논인과 아랍인 대다수에게 점령국이자 역사적 적으로 남을 것이다. 우리는 네타냐후 내각이 이 합의를 자신의 정치적·군사적 이익을 위해 악용하고 레바논에 새로운 방정식을 강요할 것이라고 경고한다. 1948년부터 1982년 레바논 침공 및 기타 침략까지 시오니스트 적에 대한 저항의 희생을 무시할 수 없다. 순교자의 피와 레바논의 존엄은 거래나 협상의 대상이 될 수 없다. 국가의 주권과 적의 침략 중단을 고려하지 않는 모든 합의는 거부된다."