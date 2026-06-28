아운 대통령, 레바논 남부 철수 위해 이스라엘에 압력 가할 것을 미국에 요청

통신사 '아브나(Abna)'의 보도에 따르면, 레바논 대통령실은 조제프 아운 대통령이 프레임워크 합의 서명을 계기로 미국의 도널드 트럼프 대통령으로부터 전화를 받았다고 발표했습니다.

레바논 대통령실의 성명에 따르면, 아운 대통령은 이 대화에서 레바논 정부가 합의 조항 이행에 대한 책임을 질 것이라고 강조했습니다.

아운 대통령은 미국이 합의 위반을 방지하고 의무의 완전한 이행을 보장하는 데 역할을 하기를 희망한다고 밝혔습니다.

이 보고서에 따르면, 아운 대통령은 트럼프 대통령에게 워싱턴이 이스라엘에 레바논 남부 점령지에서 철수하도록 압력을 가할 것을 요청했습니다.

레바논 대통령실은 또한 아운 대통령이 트럼프 대통령에게 레바논, 법치, 그리고 동국의 헌법 및 안보 기관에 대한 지원에 대해 감사를 표했다고 덧붙였습니다.

이 레바논 기관은 전화 통화에서 트럼프 대통령도 아운 대통령에게 미국이 레바논의 경제와 동국의 합법적 안보 부대를 지원할 것이라고 말했다고 덧붙였습니다.

이 보고서에 따르면, 트럼프 대통령은 미국이 레바논의 주권과 동국의 군대를 통한 정부 통제 확장을 지원하기 위해 어떤 노력도 아끼지 않을 것이라고 주장했습니다.