레바논 이슬람 단체: 이스라엘은 레바논 영토에서 완전히 철수해야 한다

통신사 '아브나(Abna)'의 보도에 따르면, 레바논 이슬람 단체는 토요일 성명을 통해 어떠한 합의도 검토하는 기준은 레바논의 완전한 주권 보호, 시오니스트 정권의 모든 점령지로부터의 철수 보장, 침략 중단, 포로 석방, 그리고 동국 시민들의 남부 지역으로의 안전한 귀환이라고 밝혔습니다.

성명서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: "전쟁과 평화에 관한 결정은 외부 지시 없이 국가적이고 책임 있는 방식으로 이루어져야 합니다. 정부의 무기 독점에 관한 모든 논쟁은 점령과 위협의 압력 아래서 이루어져서는 안 되며, 국경과 국민을 보호하기 위한 군대의 역량 강화를 목적으로 한 진지한 국가 대화와 포괄적인 방어 전략의 검토를 통해 이루어져야 합니다."

레바논 이슬람 단체는 시오니스트 정권의 철수를 변경 가능하거나 연기 가능한 안보 조건에 연계하는 것과 레바논의 자위권을 제한하는 것에 대해 경고했습니다.

이 단체는 덧붙여 말했습니다: "점령은 종식되어야 하며, 이스라엘의 철수는 명확한 일정과 아랍 국가 및 국제적 보증에 따라 완전히 이루어져야 합니다."