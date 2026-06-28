네타냐후의 주장: 베이루트 정부는 레바논 남부에서의 우리 주둔에 동의했다

통신사 '아브나(Abna)'의 보도에 따르면, 시오니스트 정권의 베냐민 네타냐후 총리는 다음과 같이 주장했습니다. "이스라엘과 레바논은 헤즈볼라 무장 해제 계획의 시험적 이행을 위한 두 개의 안보 지대 설립에 합의했습니다."

네타냐후는 베이루트 정부의 레바논 점령 동의를 '폭로'하며 "미국과 레바논은 레바논 남부 안보 지대에서의 우리 주둔 지속에 동의했습니다"라고 말했습니다.

그는 주장을 이어가며 "우리는 레바논과의 분쟁 종식으로 이어질 수 있는 프레임워크 합의에 도달했습니다"라고 덧붙였습니다.

네타냐후는 이 합의가 헤즈볼라에 가해진 타격의 결과라고 주장했습니다.

그는 레바논 저항 세력에 대한 위협을 계속하며 "우리는 레바논 남부에서 헤즈볼라의 인프라 파괴를 계속하고 있으며, 아직 많은 임무가 남아 있습니다"라고 말했습니다.

헤즈볼라의 공격을 억제하기 위해 미국에 의지한 시오니스트 정권의 총리는 또한 "우리는 헤즈볼라의 미사일 무기고의 약 90%를 파괴했습니다"라고 주장했습니다.

그는 "우리는 레바논 남부의 샤키프 지역을 통제하고 있으며 그곳에 계속 주둔할 것입니다"라고 덧붙였습니다.

네타냐후는 "레바논에서의 어떤 위협에도 대응하기 위해 이스라엘 군대가 행동의 자유를 가지도록 강조했습니다"라고 주장했습니다.

시오니스트 정권의 총리는 주장을 이어가며 "저는 이스라엘 군대의 레바논 철수를 강요하려는 어떤 시도에도 반대했으며, 이제 워싱턴과 베이루트는 테헤란에 이 문제는 그들과 관련이 없다고 말하고 있습니다"라고 덧붙였습니다.

그는 스스로 성과를 내세우며 "레바논과의 합의는 평화 합의로 발전할 수 있습니다"라고 주장했습니다.

네타냐후는 "이 합의는 이스라엘과 레바논의 힘을 강화하고 이란과 헤즈볼라의 힘을 약화시킬 것입니다"라고 주장했습니다.