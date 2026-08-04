사르다르 레자이: 휴전 위반 후 17일간의 전쟁에서 미국에 강타를 가했다

ABNA 특파원에 따르면, 모센 레자이 최고사령관 군사고문 겸 신성방위 기간 혁명수비대 사령관은 무하람 달에 발생한 이란과 미국 간의 제3차 전쟁에서 전장과 지역의 변동에 관한 분석 대화를 진행하며, 후세인(그에게 평화가 있기를)의 아르바인 도래에 애도를 표하면서 다음과 같이 말했다. "이 전쟁은 제3차 전쟁 또는 무하람 17일 전쟁으로 명명해야 하며, 그동안 우리도 미국에 강타를 가했다."

그는 덧붙였다. "세계적으로 이 전쟁의 발발은 놀라운 일이었지만, 우리에게는 예측 가능한 일이었고, 저 자신도 텔레비전 특별 대화, 즉 이전 프로그램에서 트럼프가 양해각서를 찢고 탈퇴하며 공격할 것이라고 말한 바 있습니다."

그는 말했다. "처음 4~5일을 제외하고 그들은 이란과의 양해각서를 위반했습니다. 최고지도자 또한 자랑스러운 이란 국민은 양해각서 조건의 이행을 기다릴 것이라고 말씀하셨지만, 트럼프는 마크롱이 곁에 있는 가운데 쇼 형식의 행사에서 양해각서에 서명했으나, 서명한 내용과 달리 자신의 의무를 이행하지 않았습니다."

사르다르 레자이는 말했다. "미국인들은 새로운 조치를 취해 호르무즈 해협 남쪽에 회랑을 설치하고 이 문제에 관한 이란 이슬람 공화국의 경고를 무시했습니다. 따라서 이란은 두 척 또는 세 척의 선박을 조준함으로써 협정 이행으로의 복귀를 요구했지만, 그들은 파키스탄 총리와 카타르 국왕의 참석 하에 분쟁 해결 위원회 구성을 규정한 양해각서 조항에 따라 이 분쟁을 추구하는 대신, 이 메커니즘의 이행을 거부했습니다. 이는 갈리바프 씨와 반스 씨가 해당 위원회를 구성했기 때문입니다."