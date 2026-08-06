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뉴욕 타임스 폭로: "쿠바 내 분열 조장을 위한 CIA 특별 태스크포스"

6 8월 2026 - 20:57
News ID: 1849544
Source: ABNA
뉴욕 타임스 폭로: "쿠바 내 분열 조장을 위한 CIA 특별 태스크포스"

미국 중앙정보국(CIA)은 하바나의 정치 엘리트들 사이에 분열과 균열을 만들기 위해 쿠바를 위한 특별 태스크포스를 비밀리에 구성했습니다.

아브나 통신사에 따르면, 미국 신문 "뉴욕 타임스"는 CIA가 쿠바에 특별 태스크포스를 비밀리에 만들었으며, 이 작전에 정통한 소식통들에 따르면 쿠바 정부에 압력을 가하기 위한 더욱 조직화된 캠페인을 계획하기 시작했다고 폭로했습니다. 이 압력의 목표는 쿠바 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령이 원하는 요구와 변화에 따라 경제적, 정치적 변화와 국가 지도부 교체를 수행하도록 강제하는 것입니다.

이 소식통들은 이 태스크포스의 구성이 CIA가 재정, 인적, 기술적 자원과 역량을 이 섬에 더 신속하게 투입할 수 있게 할 것이라고 보고했습니다. 이 조치의 목표는 쿠바의 정치인과 정치 엘리트들 사이에 분열을 만들어 이 국가에 더 큰 압력을 가하고 미국이 "반미"라고 간주하는 인물들을 권력에서 제거하는 것이라고 밝혀졌습니다.

소식통들에 따르면, 이 태스크포스는 스파이, 정보 분석관, 전자 작전 수행 장교, 그리고 "비밀 영향력 작전" 전문 장교들을 검토하고 관리하기 위한 현장 장교들을 임명하기 시작했습니다.

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