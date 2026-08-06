아브나 통신사에 따르면, 미국 신문 "뉴욕 타임스"는 CIA가 쿠바에 특별 태스크포스를 비밀리에 만들었으며, 이 작전에 정통한 소식통들에 따르면 쿠바 정부에 압력을 가하기 위한 더욱 조직화된 캠페인을 계획하기 시작했다고 폭로했습니다. 이 압력의 목표는 쿠바 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령이 원하는 요구와 변화에 따라 경제적, 정치적 변화와 국가 지도부 교체를 수행하도록 강제하는 것입니다.

이 소식통들은 이 태스크포스의 구성이 CIA가 재정, 인적, 기술적 자원과 역량을 이 섬에 더 신속하게 투입할 수 있게 할 것이라고 보고했습니다. 이 조치의 목표는 쿠바의 정치인과 정치 엘리트들 사이에 분열을 만들어 이 국가에 더 큰 압력을 가하고 미국이 "반미"라고 간주하는 인물들을 권력에서 제거하는 것이라고 밝혀졌습니다.

소식통들에 따르면, 이 태스크포스는 스파이, 정보 분석관, 전자 작전 수행 장교, 그리고 "비밀 영향력 작전" 전문 장교들을 검토하고 관리하기 위한 현장 장교들을 임명하기 시작했습니다.