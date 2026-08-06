터키: "서안지구와 점령된 예루살렘에서 이스라엘의 테러는 계속된다"

아브나 통신사가 알-자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 터키 외무장관은 이스라엘과 네타냐후 내각이 서안지구와 예루살렘에서 테러 활동을 계속하고 있다고 강조했습니다.

이 보도에 따르면, 하칸 피단 장관은 앙카라에서 시리아 외무장관과의 공동 기자회견에서 이스라엘이 가자에서 철수해야 하지만 평화 계획 실행에 계속 장애물을 만들고 있다고 말했습니다.

피단 장관은 시리아 정세에도 언급하며 다음과 같이 덧붙였습니다: "이스라엘은 지속적인 공격으로 시리아의 안보를 위협하려 하고 있으며, 이 정권이 시리아의 영토 보전을 존중하도록 압력을 가해야 합니다. 우리는 시리아와 방위 및 테러와의 전쟁 분야에서의 협력을 강조합니다. 시리아는 더욱 안정화되었으며, 우리는 모든 수준에서 시리아와의 관계 발전을 위해 노력하고 있습니다."

터키 외무장관은 레바논 정세에도 언급하며 "레바논에서는 안정과 안보가 보장되어야 합니다. 이스라엘의 팽창주의 정책은 수천 명의 사망자와 이재민을 발생시켰기 때문입니다."라고 말했습니다.

시리아 외무장관은 구체적인 해결책을 언급하지 않은 채, 다마스쿠스가 시리아 남부의 안정을 강화하고 이스라엘의 반복적인 공격을 중단시키기 위해 노력하고 있다고 주장했습니다.