야히야 사리: "탄도미사일과 드론으로 사우디 용병들의 진지를 격파했다"

아브나 통신사가 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘군 대변인은 사우디군과 그에 속한 용병들의 진지와 기지를 대규모 미사일 및 드론 공격으로 표적 삼아 막대한 손실을 입혔다고 발표했습니다.

"야히야 사리"는 이 작전을 설명하는 영상 성명을 낭독하며 말했습니다: "고귀한 예멘 국민에 대한 사우디 적의 봉쇄와 침략이 거의 12년 동안 계속되고 있는 점을 고려하여, 우리 군대는 해방된 주와 예멘 국민에 대한 긴장을 고조시키는 것을 목표로 하는 대규모 사우디 군사 집결지를 식별했습니다. 이에 우리 군대는 대규모의 중요한 군사 작전을 수행하여, 알-루와이크, 알-아브르, 아스-사니야 지역 및 소위 '제1 및 제3 비상 대대'에 속한 기타 캠프에 있는 사우디 적군의 집결지를 다수의 탄도미사일과 드론을 사용하여 공격했습니다. 이 작전의 결과는 다음과 같습니다:

수백 명의 사우디 적 용병이 사상했습니다. 예멘 동부 알-우다이야 지역에 있는 사우디 적의 다수의 캠프, 집결지, 무기고가 파괴되고 불탔습니다. 공격 대상이 된 캠프 내에 있던 다수의 군사 장비가 파괴되었습니다."

야히야 사리는 또한 "예멘군은 우리 국가와 국민에 대해 저지를 수 있는 어떤 무모한 행위에 대해 범죄적인 사우디 적에게 경고하며, 어떤 긴장 고조에 대해서도 사우디아라비아에 책임이 있다고 봅니다. 우리 국가의 아들들 중 속아서 잘못된 길로 빠진 자들에게는, 늦기 전에 사우디 적의 캠프를 떠나 자기 민족의 품으로 돌아갈 것을 권고합니다."라고 덧붙였습니다.

예멘군 대변인은 성명을 마무리하며 "우리는 모든 주의 고귀한 예멘 국민들에게 군대가 어떤 긴장 고조에도 대처할 완전한 대기 상태에 있음을 확신시키며, 우리 민족의 모든 아들들에게 동원을 계속하고 사우디 침략의 어떤 강화에도 저항하며 사우디 집결지가 어디에 있든 공격할 것을 촉구합니다. 우리는 우리나라에 대한 봉쇄가 종료될 때까지 '봉쇄 대 봉쇄' 방정식에 남을 것입니다."라고 말했습니다.