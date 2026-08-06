아말 운동: "레바논 방어를 위한 유일한 선택지는 저항"

아브나 통신사가 안-나슈라 웹사이트를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논 정부가 시오니스트와의 직접 협상과 항복 합의를 계속 고집하는 가운데, 아말 운동은 이러한 정부의 행동을 강하게 비판했습니다.

아말 운동 소속 레바논 의회 고위 의원 알리 후라이스는 베이루트 항구 폭발 기념식에서 아말 운동이 처음부터 항구 폭발에 대한 완전한 진실과 책임을 규명하고 가해자들을 그들의 행위에 대해 처벌할 투명하고 공정한 조사를 요구해 왔다고 말했습니다. 이는 어떤 편견이나 정치화도 배제하고 순교자들과 그 가족들에게 정의가 실현되도록 하기 위함입니다.

그는 연설을 이어가며, 레바논 정부가 시오니스트 적과의 직접 협상을 계속하는 것을 비판했으며, 그 새로운 라운드가 어제 로마에서 열렸다면서 "시오니스트 적이 어떤 합의나 약속도 존중하지 않고 휴전도 준수하지 않는다는 것이 완전히 입증되었다. 오히려 이 정권은 일일 공격을 계속하며 학살, 파괴, 가옥 방화, 민간인 표적 공격을 자행하고 있다"고 말했습니다.

이 아말 운동 대표는 "이 모든 시오니스트의 범죄는 의심스러운 국제적 침묵과 국제사회가 점령자들에게 국제 결의안을 이행하고 침략을 중단하도록 강제할 수 없는 상황 속에서 발생하고 있다"고 강조했습니다.

알리 후라이스는 "레바논은 국가적 권리에 충실할 것이며, 이맘 후세인(그에게 평화가 있기를)의 길에 대한 헌신과 순교자들의 희생에서 비롯된 저항의 의지는 우리나라를 침략하고 지배하려는 적의 모든 시도와 음모를 분쇄할 것"이라고 밝혔습니다.

그는 마지막으로 점령에 맞서고 국가 주권을 방어하는 데 있어 국가적 단결을 강화하고 저항 선택지를 고수할 것을 촉구하며, "레바논 군대는 시오니스트 적이 철수하는 모든 지역에 배치될 준비가 되어 있다"고 말했습니다.