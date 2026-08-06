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시오니스트 언론: "헤즈볼라가 게임의 규칙을 바꾸고 있다"

6 8월 2026 - 20:59
News ID: 1849549
Source: ABNA
시오니스트 언론: "헤즈볼라가 게임의 규칙을 바꾸고 있다"

시오니스트 언론은 군인 6명이 사상한 보안 사건에 언급하며, 헤즈볼라가 게임의 규칙을 바꾸고 있으며 이로 인해 군의 우려가 커지고 있다고 보도했습니다.

아브나 통신사에 따르면, 히브리어 신문 "마아리브"는 레바논 남부 마즈다르 준 마을에서 발생한 최근 보안 사건(시오니스트 군인 2명 사망, 4명 중상)에 언급하며, 헤즈볼라가 게임의 규칙을 바꾸고 있으며, 이러한 인식이 이스라엘 군에 우려를 주고 있다고 보도했습니다.

이 보도는 레바논 남부 마즈다르 준에서의 사건이 시오니스트 정권에게 불리한 추세의 신호라고 덧붙였습니다.

마아리브에 따르면, 헤즈볼라는 전장에서 게릴라 전쟁을 전개하려 하고 있으며, 이스라엘 군은 수요일에 느리고 혼란스러운 대응을 보였다고 합니다.

이 보고서에 따르면, 앞으로 며칠간 요르단강 서안 전선에서도 이스라엘 군에게 도전적인 날들이 될 것입니다.

시오니스트 언론은 어제 레바논 남부에서의 군사 작전으로 시오니스트 군인 2명이 사망하고 4명이 부상했다고 보도했습니다. 이 정권의 군 대변인은 어제 레바논 남부에서 소령 계급의 중대장과 다른 시오니스트 군인 1명이 사망하고 4명이 부상했다고 발표했습니다.

사건의 세부 내용에 따르면, 어제 정오 12시경 이스라엘 군 제55여단 전투팀 소속 부대가 레바논 남부 마즈다르 준 마을 지역에서 작전을 수행하고 있었습니다. 작전 중 군인들이 해당 지역의 건물에 진입했습니다. 군인들이 건물에 들어갈 때 폭발이 발생했으며, 이는 해당 장소에 설치된 도로변 폭탄으로 인한 것으로 추정됩니다.

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