아브나 통신사에 따르면, 히브리어 신문 "마아리브"는 레바논 남부 마즈다르 준 마을에서 발생한 최근 보안 사건(시오니스트 군인 2명 사망, 4명 중상)에 언급하며, 헤즈볼라가 게임의 규칙을 바꾸고 있으며, 이러한 인식이 이스라엘 군에 우려를 주고 있다고 보도했습니다.

이 보도는 레바논 남부 마즈다르 준에서의 사건이 시오니스트 정권에게 불리한 추세의 신호라고 덧붙였습니다.

마아리브에 따르면, 헤즈볼라는 전장에서 게릴라 전쟁을 전개하려 하고 있으며, 이스라엘 군은 수요일에 느리고 혼란스러운 대응을 보였다고 합니다.

이 보고서에 따르면, 앞으로 며칠간 요르단강 서안 전선에서도 이스라엘 군에게 도전적인 날들이 될 것입니다.

시오니스트 언론은 어제 레바논 남부에서의 군사 작전으로 시오니스트 군인 2명이 사망하고 4명이 부상했다고 보도했습니다. 이 정권의 군 대변인은 어제 레바논 남부에서 소령 계급의 중대장과 다른 시오니스트 군인 1명이 사망하고 4명이 부상했다고 발표했습니다.

사건의 세부 내용에 따르면, 어제 정오 12시경 이스라엘 군 제55여단 전투팀 소속 부대가 레바논 남부 마즈다르 준 마을 지역에서 작전을 수행하고 있었습니다. 작전 중 군인들이 해당 지역의 건물에 진입했습니다. 군인들이 건물에 들어갈 때 폭발이 발생했으며, 이는 해당 장소에 설치된 도로변 폭탄으로 인한 것으로 추정됩니다.