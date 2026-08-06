레바논 남부 휴전 위반 지속; 이스라엘, "알-만수리" 마을에 공습

아브나 통신사가 알-마나르를 인용하여 보도한 바에 따르면, 시온주의 정권의 휴전 위반과 공격적 행위는 레바논 남부에서 계속되고 있습니다.

이 보도에 따르면, 레바논 공식 통신사는 점령 정권이 티로 지역의 알-만수리 마을을 일련의 공습으로 표적 삼았다고 발표했습니다.

현지 소식통에 따르면, 시온주의 정권은 1시간 동안 레바논 남부 티로 지역의 알-만수리 마을을 두 차례 공습했습니다.

레바논 소식통은 또한 점령군이 레바논 남부 하다사 마을을 중화기로 심하게 포격했다고 발표했습니다.

시온주의 정권군은 성명에서 지난 몇 시간 동안 레바논 남부의 헤즈볼라 군사 기반 시설을 표적 삼았다고 주장했으며, 이번 공격은 마즈다르 준 마을 주변에서의 폭발로 시온주의 군인 2명이 사망하고 4명이 부상당한 것에 대한 보복이라고 밝혔습니다.

점령군은 헤즈볼라의 탄약고, 지휘 본부, 군사 기반 시설을 표적 삼았으며 레바논 남부의 안전 지대에서의 주둔을 계속할 것이라고 주장했습니다.

이러한 상황은 레바논 보건부가 어젯밤 이스라엘의 레바논 남부 부르즈 알-시말리 마을에 대한 공습으로 8명이 부상당했다고 발표한 가운데 발생했습니다.