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호자스테푸르: 해상 봉쇄의 매듭은 군사적 해법으로 풀릴 것이다

4 8월 2026 - 16:40
News ID: 1848601
Source: ABNA
호자스테푸르: 해상 봉쇄의 매듭은 군사적 해법으로 풀릴 것이다

이슬람 기술자 협회 부회장은 미국의 해상 봉쇄에 대응하기 위해 군사 작전을 수행해야 한다고 강조하며 "적에 맞서는 길은 국민과 책임자들의 저항과 결의이다."라고 말했다.

ABNA: 알리레자 호자스테푸르 이슬람 기술자 협회 부회장은 인터뷰에서 미국 대통령의 최근 행동을 분석하고, 적으로부터 어떤 범죄도 예상 밖이 아니지만, 적은 이란의 군대의 대응을 두려워한다고 강조했다.

이 정치 활동가는 트럼프가 자신의 입장에서 후퇴하는 이유는 두 가지라고 지적했다. 그는 군대의 대응이 매우 강력하고 효과적임을 알며, 또한 협상 테이블에서 이 도구를 우리 외교관들에 맞서 사용하여 우리를 위협하려는 것이다.

호자스테푸르는 계속해서 "트럼프는 세계 시장이 열릴 때마다 자신의 결정을 철회하고, 그 후 다시 우리를 위협한다."라고 강조했다.

그는 "우리는 이 순환에서 벗어나 적의 계산을 바꾸고, 우리 자신의 계산으로 전쟁을 계속해야 한다."라고 강조했다.

이슬람 기술자 협회 부회장은 또한 "유가 상승은 미국의 휘발유 가격 상승을 초래하며, 이 문제는 호르무즈 해협 폐쇄의 중요성을 보여준다."라고 덧붙였다.

호자스테푸르는 미국의 해상 봉쇄에 대응하기 위해 군사 작전을 수행해야 한다고 강조하며 "적에 맞서는 길은 국민과 책임자들의 저항과 결의이다."라고 말했다.

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