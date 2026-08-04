CBS: 이란과의 새로운 협상은 계획되지 않았다

ABNA 통신에 따르면, CBS 텔레비전 네트워크는 또한 미국 관리들을 인용하여 워싱턴과 테헤란 간의 협의에 대한 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 부인했다.

이 매체의 발표에 따르면, 미국 관리들은 트럼프의 주장에도 불구하고 이란과의 새로운 협상은 계획되지 않았다고 말했다. 접촉은 중개인을 통해 계속되고 있다.

이는 앞서 파키스탄 소식통이 아나톨리 통신에 이란과 미국 간의 대화 재개를 위한 "시간이나 장소"가 아직 확정되지 않았다고 말했던 상황과 맞물린다.

한편, 이란 이슬람 공화국 외교부 대변인 에스마일 바가이는 오만과의 협의 최종화에 대해 "오해를 피하기 위해 말씀드리자면, 현재 우리는 미국과 협상이 없습니다. 협상은 오만과의 협상이며, 호르무즈 해협을 통한 안전한 항해를 보장하는 경로에 대한 합의입니다. 우리의 노력은 가능한 한 빠른 시일에 오만과의 협의와 협력을 통해 임시적 성격의 경로를 결정하고, 이를 바탕으로 호르무즈 해협에서의 항해 안전을 보장하는 것입니다. 이 협상은 두 연안국 간의 양자 협상입니다. 오만과의 협상의 초점은 호르무즈 해협에 맞춰질 것이며, 이란과 미국에 관련된 문제들은 이후 단계에서 상황이 어떤 방향으로 전개될지 지켜볼 것입니다."라고 말했다.