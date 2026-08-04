첼릭: "네타냐후의 집단학살 네트워크"의 유일한 목표는 가자의 완전한 파괴다.

ABNA 통신이 아나톨리아를 인용하여 보도한 바에 따르면, 터키 정의개발당 부의장 겸 당 대변인인 오메르 첼릭은 소셜 미디어 계정에 게시한 글에서 시오니스트 정권의 가자 지구에 대한 최근 공격을 규탄했다.

터키 집권당인 정의개발당 대변인은 이와 관련하여 다음과 같이 썼다. "네타냐후의 유일한 목표는 가자의 완전한 파괴다. 이 문제는 모든 인간적 가치에 대한 적대감이다. 네타냐후는 그의 침략으로 현재 평화를 지지하는 모든 국가들의 정책을 파괴하고 있다."

그는 이어서 덧붙였다. "네타냐후의 네트워크는 계속해서 살육을 자행하고 있다. 이 '집단학살 네트워크'는 최근 가자에서 30명 이상의 민간인을 살해(순교)하고 의료 시설을 표적으로 삼았다."

첼릭은 다음과 같이 지적했다. "이러한 공격들은 가자 평화 계획의 실행을 가능하게 하는 로드맵에 대한 합의 직후에 이루어졌다. 이는 네타냐후의 네트워크가 평화 달성을 위한 모든 단계를 적으로 간주한다는 것을 다시 한번 보여준다."